Câncer de cabeça e pescoço: saiba quais são os primeiros sinais

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), os cânceres de cabeça e pescoço acometem 40 mil pessoas no Brasil por ano. O diagnóstico em estágio inicial aumenta as chances de sucesso do tratamento.

Câncer de cabeça e pescoço é uma nomenclatura genérica para tumores que se originam na boca, língua, gengivas, bochechas, amígdalas, faringe, laringe e seios paranasais. A prevenção, por meio de alguns hábitos, é incentivada pelos médicos para evitar esse tipo câncer. “Sem dúvida, o tabagismo e o consumo de álcool ainda são considerados fatores de risco clássicos para o câncer de cabeça e pescoço”, afirma Humberto Carneiro, médico patologista especialista em câncer de cabeça e pescoço e integrante da Sociedade Brasileira de Patologia. Sinais e diagnóstico O indivíduo pode notar alguns sinais que levam ao diagnóstico de cânceres de cabeça e pescoço. Entre eles estão: Lesões ou úlceras na boca que não cicatrizam;

Dor de garganta progressiva;

Diminuição da mobilidade da língua;

Rouquidão progressiva;

Dificuldade para engolir;

Dor de cabeça progressiva;

Sangramento nasal progressivo e recorrente;

Nódulos no pescoço endurecidos e palpáveis. Os exames de diagnóstico variam de acordo com a localização do tumor. Mas, em todos os casos, uma biópsia é importante para confirmar se ele é benigno ou maligno. A partir do resultado, é iniciado o tratamento. O médico cirurgião Rafael Nunes Goulart, integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, destaca a importância do diagnóstico precoce. “Quanto mais cedo é o diagnóstico, menor é a lesão e a agressividade do tratamento. O ideal também é combater os fatores de risco”, acrescenta. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!