Entre os vários projetos aprovados na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta terça-feira (5), ganhou destaque o que classifica o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) como atividade de interesse público na área de sanidade animal e vegetal.

Com essa nova classificação, o Idaf poderá convocar os candidatos que estão no cadastro de reserva do concurso realizado pela instituição.

Outro projeto aprovado foi o que reconhece a necessidade do uso de armas pelos agentes de trânsito.