Caravana União pelo Brasil oferece curso preparatório para as eleições 2022

Uma ótima oportunidade para conhecer os aspectos jurídicos, ferramentas para redes sociais e contabilidade das campanhas nas Eleições 2022. A Caravana União pelo Brasil – Etapa Acre está convidando pré-candidatos e suas assessorias para um curso de preparação eleitoral que acontecerá na próxima segunda-feira (11), das 7h30 às 14h, no restaurante Afa Jardim.

A iniciativa é do presidente estadual do Partido União Brasil, Márcio Bittar e do Instituto Índigo (Inovação & Governança), que escolheram profissionais preparados para esclarecer todas as dúvidas dos participantes do Acre.

“Um timaço de especialistas escalado para falar sobre os três principais aspectos de uma campanha: o jurídico, o contábil e as redes sociais”, friza divulgação. Márcio Bittar reforça que o curso contempla tanto os pré-candidatos a deputado estadual e federal do União Brasil quanto dos partidos aliados.

Confira a programação completa:

Caravana União pelo Brasil

Etapa Acre

Data: 11 de julho de 2022

Local: Afa Jardim

Endereço: R. Silvestre Coelho, 200 – Bosque. Rio Branco – AC

Período: 7h30 às 14h

7h30 – 9h – Chegada dos participantes, café da manhã de boas-vindas e credenciamento

9h – 9h20 – Abertura. Boas-vindas do Senador Marcio Bittar e demais autoridades presentes

9h20 – 10h – Palestra: Aspectos jurídicos das Campanhas Eleitorais: expectativas e desafios com o Dr. Fabrício Medeiros, Procurador Jurídico do União Brasil Nacional e do Instituto Índigo

10h – 10h20 – Perguntas e respostas

10h30 – 11h – Palestra: Ferramentas gratuitas para as redes sociais com Júlio Pontes, Coordenador do Núcleo Digital do União Brasil Nacional

11h – 11h20 – Perguntas e respostas

11h30 – 12h – Palestra: Prestação de Contas da Campanha Eleitoral com Chirley Derze Moraes, contadora

12h – 12h20 – Perguntas e respostas

12h30 – 14h – Almoço de encerramento