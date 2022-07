Carreta do Hospital do Amor oferta mamografia e preventivo de câncer no centro de Rio Branco

Em frente ao Palácio Rio Branco, a carreta do Hospital de Amor está ofertando, para a população, exames de mamografia e de prevenção de câncer de colo do útero (PCCU), entre outros.

A ação se dá em dois períodos: de quarta-feira, 13, a sexta, 15, e de segunda-feira, 18, a quarta, 20.

Mulheres de 50 a 69 anos podem se apresentar no local para realizar mamografia, e as que têm entre 25 e 64 anos, para o exame do PCCU.

Os atendimentos se iniciam às 7h e se encerram às 12h, com limite de vagas.

Para as pessoas que desejam ir até a unidade de saúde, o hospital está localizado na Via Verde.

O Hospital de Amor é responsável pela realização de exames e diagnósticos que auxiliam nos cuidados das mulheres.

A instituição está há quase três anos atendendo e promovendo assistência às mulheres, na capital e nos municípios.

No período, haverá também agendamentos para a prevenção do câncer de pele e boca, em mulheres e homens a partir de 35 anos, que são fumantes e consomem álcool.

“É importante ficar atento a lesões na boca que não cicatrizam há mais de 15 dias; deve-se procurar ajuda médica”, adverte a gestora do Hospital do Amor, Ana Negreiros.

Para a realização dos exames e serviços, a Carreta do Amor solicita que os cidadãos apresentem os seguintes documentos: RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.