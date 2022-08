Carro invade faixa preferencial e bate em motociclista em Rio Branco; vídeo impressiona

A motociclista Lídia Feitosa Vieira Chalub, 44 anos, ficou gravemente ferida após uma colisão no final da manhã deste domingo (31). O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Antônio Boto com Ary Rodrigues, no bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Lídia trafegava sozinha no sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Biz, de cor azul e placa MZW-9076, pela preferencial que é a rua Ary Rodrigues, quando o motorista em um carro modelo Onix de cor prata e placa QWN-0J30, saiu da rua Antônio Boto e não parou no cruzamento, onde bateu no motociclista.

Depois que bateu na motocicleta, o motorista ainda bateu em outro carro modelo Onix, de cor branco e placa QLR-1B35 que estava estacionado na frente da casa do proprietário.

Com a força do impacto, Lídia acabou caindo em cima do veículo Onix de cor prata que causou os acidentes. O motorista permaneceu no local e prestou socorro a vítima.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, dando os primeiros atendimentos à vítima e, em seguida, a mulher foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. Segundo o médico do Samu, Jhonatan, Lídia teve uma fratura na perna na altura do fêmur, uma lesão na coluna (não soube precisar a gravidade, pois precisa de exames).

Ainda segundo populares, Lídia apresentava complicação de saúde no sábado (30) e estaria supostamente com problemas cardíacos.

O Policiamento de Trânsito também foi acionado, a área foi isolada para o trabalho da perícia. Foi constatado ainda que maioria as ruas do bairro Aeroporto Velho não possui placas de sinalização.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, o veículo foi removido por um guincho. A motocicleta foi removida para o pátio do Detran, pois estava desde 2010 com os documentos atrasados e a condutora Lídia Feitosa Vieira Chalu, que foi a vítima do acidente, não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).