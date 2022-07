Casa pega fogo e família acreana fica só com a roupa do corpo; comunidade faz campanha

Uma família de Santa Rosa do Purus, um dos municípios mais isolados do Acre, às margens do rio Purus, viveu uma tragédia na tarde deste sábado (23). A residência localizada no centro da cidade foi completamente incendiada.

Todos os membros da família, incluindo os pais e três crianças, ficaram apenas com a roupa do corpo.

O incêndio começou por volta das 13h e ninguém sabe a causa. O dono da casa, identificado por Simar, estava trabalhando, na zona rural. A dona de casa Andréa estava na residência na hora do fogo, mas conseguiu escapar com os filhos.

A casa era de madeira. A mobília também. Tudo foi destruido. Amigos da família criaram imediatamente um comitê de solidariedade através do qual estão recebendo doações destinadas aos desabrigados.

Quem quiser ajudar a família pode entrar em contato pelo telefone celular de número 68 99215-1812, que é tambem o número do PIX de Antonio Carlos S de Souza, amigo da familia, que está recebendo as doações em favor dos desabrigados.