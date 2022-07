Caso Renan: valor da fiança para deixar prisão é quase três salários do zagueiro no Bragantino

Renan pertence ao Palmeiras, com quem tem vínculo com o Palmeiras até 2025.

Além do pagamento da fiança de 200 salários mínimos, equivalente a R$ 242 mil, a Justiça estabeleceu que ele deve comparecer em todos os atos do processo. Renan também foi proibido de frequentar bares e casas de shows, além de ter que entregar seu passaporte à Polícia Federal.

Uma garrafa de bebida foi encontrada ao lado do carro do jogador e passou por perícia para verificar se havia as digitais do atleta.