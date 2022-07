Cavalo é resgatado depois de 48 horas dentro de poço no Acre; confira imagens

Depois de passar 48 horas dentro de um poço, um cavalo foi resgatado com vida no município de Rio Branco. O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) foi acionado e conseguiu resgatar o animal que já estava bem fraco.

“Entre um evento e outro as ocorrências não param, na tarde de ontem a guarnição do 3° BAEF foi acionada para atender um ocorrência de resgate de animal”, afirma a publicação do CBMAC nas redes sociais.

O solicitante informou que o cavalo estava há 48 horas dentro do poço, praticamente desfalecido. “Prontamente a guarnição armou o sistema de diminuição de força e fez o salvamento do animal com vida, concluindo com êxito a missão!”, comemora a equipe.