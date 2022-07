Centro de Estudo de Línguas oferta 900 vagas em Rio Brancos e Cruzeiro do Sul

O Centro de Estudos de Línguas (CEL) divulgou, no Diário Oficial desta quarta-feira (13), edital com 900 vagas para o segundo semestre de 2022, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Na Capital, há 625 vagas para os cursos de espanhol, inglês, francês, italiano e libras. No Juruá, 275 para inglês e espanhol.

A matrícula online deve ser feita do dia 25 a 26 de julho, apenas por alunos da rede pública que estejam cursando do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio.

Em seguida, nos dias 28 e 29, será liberada a pré-matrícula com as vagas remanescentes e para o curso de libras, à comunidade, que estará condicionada à sobra de vagas do processo destinado aos alunos da rede pública

As vagas serão preenchidas por ordem de acesso e envio dos dados da pré-matrícula.

A confirmação da matrícula será de forma presencial no Núcleo de Estudo de Línguas, mediante a entrega da documentação comprobatória.

Alunos da rede pública: de 25 a 27 de julho de 2022 Horário de atendimento: de 8h às 16h

Comunidade: de 28 a 29 de julho de 2022 Horário de atendimento: de 8h às 16h.

Em Rio Branco o estudante ou responsável deve procurar a secretariar do CEL, na Avenida Getúlio Vargas, bairro Bosque. Já em Cruzeiro do Sul, a entrega deve ser feita no Núcleo de Estudo de Línguas, no centro da cidade, no prédio do CRIE.

Confira o edital completo:edital-cel