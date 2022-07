Centro de idiomas da Ufac abre edital para exames de leitura em língua adicional

O Centro de Idiomas da Ufac torna público o edital de inscrições para realização de exames de leitura em línguas adicionais: inglês, português, francês e espanhol.

Os exames de leitura são utilizados como critérios para ingresso ou permanência em cursos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado.

As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 18 até o dia 22 de julho, de maneira gratuita, por meio do formulário eletrônico disponível neste link.

Serão ofertadas um total de 400 vagas para a realização do exame, sendo 240 para comunidade interna e 160 para comunidade externa da Ufac.

O exame será aplicado em 20 de agosto, para língua espanhola e língua portuguesa, e no dia 27 de agosto, para língua inglesa e língua francesa, de forma remota, no horário de Rio Branco, Acre.

Mais informações no site https://idiomasufac.com/ ou por e-mail [email protected]. Confira também o edital através deste link.