Cine Araújo exibirá “Minions 2: A Origem de Gru” adaptado para autistas

O Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, exibirá o filme “Minions 2: A Origem de Gru” para o público autista, no próximo sábado, 30, às 13h30. Para a melhor experiência, a sala que receberá a sessão terá os seguintes ajustes: não haverá exibição de propagandas e trailers, as luzes ficarão acesas durante toda a exibição, as portas ficarão abertas para permitir que o público da sessão circule livremente, volume de som entre 3 e 3,5 decibéis e temperatura mínima de 22º celsius na sala.

O filme “DC Liga dos Superpets” é o novo longa em cartaz no cinema do shopping. “DC Liga dos Superpets” conta a história de Krypto, o Supercão e Superman que são melhores amigos e inseparáveis, compartilham os mesmos superpoderes e lutam contra o crime lado a lado em Metrópolis. No entanto, quando o Homem de Aço e o resto da Liga da Justiça são sequestrados, Krypto deve convencer um grupo desorganizado de animais a dominar seus próprios poderes recém-descobertos para uma missão de resgate. Uma ótima aventura infantil para ser assistida em família.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

SALA 01 – (2D) – MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 87 MIN – verificar classificação

Diariamente: 14h30

SALA 01– (2D) – DC LIGA DOS SUPERPETS – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 105 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h40 e 20h

____________

SALA 02 – (2D) – DC LIGA DOS SUPERPETS – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 105 MIN – verificar classificação

Diariamente: 14h40, 16h50, 19h e 21h10

____________

SALA 03 – (2D) – MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 87 MIN – verificar classificação

DIA 30/07, SÁB, SESSÃO ADAPTADA: 13h30

Diariamente: 15h30, 17h30 e 19h30

SALA 03 – (2D) – O TELEFONE PRETO – DUBLADO

TERROR – 103 MIN – verificar classificação

Diariamente: 21h30

____________

SALA 04 – (2D) – THOR: AMOR E TROVÃO – DUBLADO

FANTASIA – 119 MIN – verificar classificação

SÁB E DOM: 14h

Diariamente: 16h30, 19h e 21h30

____________

SALA 05 – (2D) – DC LIGA DOS SUPERPETS – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 105 MIN – verificar classificação

SÁB E DOM: 14h

Diariamente: 16h10 e 18h20

SALA 05 – (2D) – THOR: AMOR E TROVÃO – DUBLADO

FANTASIA – 119 MIN – verificar classificação

Diariamente: 20h30

____________

SALA 06 – (2D) – MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 87 MIN – verificar classificação

SÁB E DOM: 14h

SALA 06 – (2D) – ELVIS – DUBLADO

BIOGRAFIA/MUSICAL – 159 MIN – verificar classificação

Diariamente: 16h e 19h

SALA 06 – (2D) – O TELEFONE PRETO – LEGENDADO

TERROR – 103 MIN – verificar classificação

Diariamente: 22h

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO