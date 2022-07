Clube alemão sinaliza investimento por revelação do Flamengo

Com o destaque do jogador, as sondagens começam a ganhar forma e o Bayer Leverkusen da Alemanha sinalizou com uma oferta que gira em torno de 15 milhões de euros (cerca de R$ 83 milhões). Porém, o Flamengo acredita que pode conseguir um valor maior pelo jovem.

Os alemães já entraram em contato mas nenhuma proposta foi formalizada até o momento segundo o GE. Vale lembrar que o nome de Matheus França é monitorado pelo Real Madrid, clube do brasileiro Vinicius Junior.

Além do interesse dos gigantes europeus, John Textor, dono do Botafogo, rasgou elogios ao atleta após atuação de destaque na partida contra o alvinegro pela categoria sub-20. Mesmo encantado com o jogador do Flamengo, Textor sabe que o Flamengo não irá negocia-lo com o rival.

Mesmo com o assédio europeu nesta janela, o Flamengo entende que Matheus França tem potencial para se valorizar ainda mais a medida que ganhar mais oportunidades no time principal.