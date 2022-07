Coffee House lança novo cardápio pelas mãos da chef Alice Marques; preços são incríveis

O menu do Coffee House está repaginado e cheio de boas novidades. O restaurante especializado em café lança, nesta semana, um novo cardápio idealizado pela chef Alice Marques Dornelles.

Um dos destaques do novo cardápio, e o queridinho da casa, é o peixe acompanhado de farofa de cuscuz, vinagrete, banana da terra e queijo coalho. O prato foi criação da chef para participar de um famoso reality culinário de TV, onde Alice quis mostrar toda acreanidade.

“No início do ano, eu fiz a inscrição para um reality show, e para isso, eu coloquei esse prato na internet, no YouTube. Eu criei um peixe que é servido com a farofa de cuscuz, banana da terra, queijo coalho. Bem acreano, vale a pena conferir!”

A chef ainda contou com exclusividade para a coluna Douglas Richer que a ideia do novo cardápio é manter o gosto dos clientes, mais também trazer regionalidade com preços acessíveis.

Assista o nosso bate-papo com a chefe Alice Marques. E siga o @coffeehouse para ficar atualizado das novidades. Já estive lá, e está tudo delicioso e incrível.