Moisés Alencastro: MPAC participa da conferência nacional de promoção da igualdade racial

Aniversário do Rizzo

Empresário Rizomar Araújo comemorou 40 anos nesta quarta-feira (20) com um festão dos bons. O fervo aconteceu na área externa do AFA Jardim para uma turma das boas que se jogou em uma comemoração para lá de animada que começou no finalzinho de tarde e se estendeu até o fim da noite. O aniversariante era só alegria e não parou um segundo. E o samba dominou tudo, como já era de se esperar, com a banda de pagode “O Belo e a Banda” além de um DJ. O cardápio preparado pela equipe AFA está perfeito. Veja quem passou por lá!

Vivas Jean Mauro

Foi com uma festa daquelas, ao lado dos amigos mais chegados, que o professor Jean Mauro comemorou em sua casa na última sexta-feira (15) mais um ano de vida. O agito rolou até altas horas. No comando das pink ups o próprio aniversariante que manda muitíssimo bem com um cardápio musical que não deixou ninguém parado. Dá uma espiada!

Pura animação

A empresária Zayra Ayache, foi a aniversariante do último dia 12. Para celebrar a data, ela reuniu um grupo de amigos para um jantar no Élcio Restaurante. Foi uma noite animadíssima regado com muito samba, sua grande paixão. Veja quem esteve lá pelas lentes do fotografo de Lyncon Bardales.

Márcia Pereira Aniversário

Márcia Regina Pereira não deixou seu aniversário, comemorado no dia 9 de julho, passar sem comemoração, como de costume. Dessa vez, diferente de anos anteriores não foi festão, devido ao alto índice de contaminados de covid no estado, ela recebeu um pequeno grupo de amigos para almoço em sua casa. Animada que só, a aniversariante não deixou a peteca cair, a tertúlia entrou noite a dentro.

Aniversário de Socorro Moreira Jorge

Empresária Socorro Jorge mudou de idade no último dia 10. Querida como ela é recebeu ao longo do dia várias homenagens de sua legião de amigos, familiares, clientes e admiradores. A noite, no Point do Pato, ela recebeu uma surpresa de um grupo de amigos e de colunistas sociais – que a consideram como madrinha da Associação dos Colunistas do Acre (ACOS) – com direito a bolo, chamego e carinho. Ela merece!

Parabéns, Helena!

Helena Lavocat Ernesto festejou seus 13 aninhos em casa, no dia 8 deste mês, do jeito que mais gosta, com os amigos e familiares com direito a rodada de pizza feita na hora e DJ. A festinha foi pra lá de divertida!

Boas práticas nas redes sociais

No dia 28 de julho, às 14h, o Ministério Público do Estado do Acre – MPAC realiza a palestra “Comunicação Pública: boas práticas nas redes sociais”, com Fábia Galvão, coordenadora de mídias e web do Tribunal Superior Eleitoral. O evento faz parte da programação do 13º Prêmio de Jornalismo.

Conferência da Promoção da Igualdade Racial

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) participou quinta-feira, 14, da conferência nacional de promoção da igualdade racial etapa estadual (V Conapir), voltada para o enfrentamento ao racismo e as outras formas correlatas de discriminação étnico-racial e de intolerância religiosa.

***Representando o procurador-geral de Justiça do MPAC, Danilo Lovisaro do Nascimento, esteve presente o secretário-geral da instituição, promotor de Justiça Glaucio Shiroma Oshiro. A coordenadora do Caop de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, procuradora de Justiça Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, também participou da programação.

***A conferencia é uma realização da Secretaria Estadual de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SeasDHM) em conjunto com o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Coepir/AC). O evento chama a atenção para o enfrentamento a todo tipo de violência praticada por meio das invasões de territórios e a importância de ações e políticas públicas para informar, conscientizar e prevenir sobre os crimes de racismo, injúria e discriminação étnico-racial e étnico-cultural (Fonte DIRCOM/MPAC).

Rainha do Rodeio

Recorde no Estado em número de inscrições em concurso de beleza – que totalizou 54 inscritas nesta edição-, o certame Rainha do Rodeio terá sua final neste próximo sábado (23), às 19h, em frente do Palácio Rio Branco.

Organizado pelos colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan, o concurso tradicional já está em sua 23ª edição, e é famoso por divulgar empresas e fazendas por meio de belas candidatas que representam a beleza, inteligência e carisma da mulher acreana durante a maior feira de agronegócio do estado, a Expoacre.

Em 2019 foi realizada a última edição do evento, interrompido nos dois anos seguintes devido à pandemia, onde foi eleita a bela Amanda Diniz, que irá passar a faixa a sua sucessora.

A vencedora, além de receber vários prêmios, ainda vai ostentar a faixa de Rainha do Rodeio durante toda a Expoacre 2022, participando da Cavalgada, na abertura da feira, e do circuito de rodeio.

A final do concurso, no Palácio Rio Branco, será aberto ao público, com uma grande festa com direito a torcida organizada e muito glamour.