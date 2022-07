Coluna Léia Lima traz selfie de Bolsonaro e Petecão na pose da senadora acreana Maria das Vitórias

Aproveitando a mudança nos hábitos do comércio, quatro amigos se juntaram para trazer uma super novidade à capital acreana, o “Almo – Honest Market”, ou “Mercado de Honestidade” que funciona 24h por dia conta com o pagamento 100% digital e sem funcionários. Os sócios Kaio Almeida, Luiz Figueiredo, Lucas Felix e Diego Firmino, são os idealizadores do ALMO que tem a proposta de facilitar as compras do cotidiano.

Parabéns ao fotógrafo, Diego Gurgel, pela abertura da exposição Aurora Nubilosa. São fotos lindíssimas que retratam a beleza da nossa floresta banhada pela luz do sol. Vale a pena conferir! A exposição fotográfica está no hall da Seplag, no Centro de Rio Branco, até dia 4 de agosto, em horário comercial.

Felicidades a sempre simpática Juliana Rezende que comemorou mais uma ano de vitórias e alegrias ao lado de amigos e familiares. Na foto com a sua equipe e o marido Wiverson Oliveira.

Valorizando a força da mulher do Juruá, registramos aqui a pose da suplente do senador Sérgio Petecão, Maria das Vitórias, uma mulher guerreira, que deu sua contribuição como deputada estadual e secretaria de estado e, agora, vai deixar sua marca no congresso nacional.

E mais uma vez o carnavale de Brasileia se consagra como o evento de carnaval fora de época de maior visibilidade do estado. Decoração impecável, shows nacionais e locais, movimentação de negócios e muita gente aquecendo aproveitando os três dias de comemorações muito bem organizados pela prefeitura de Brasileia na pessoa da prefeita Fernanda Hassem, fizeram do evento um marco no calendário de eventos do estado. Tudo lindo, parabéns Brasileia!