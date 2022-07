Colunista do ContilNet compartilha encontro com Juma Marruá de ‘Pantanal’; veja fotos

A colunista do site ContilNet, a acreana Jackie Pinheiro, compartilhou com seus seguidores cliques com a atriz Cristiana Oliveira, a Juma Marruá da primeira versão da famosa novela ‘Pantanal’.

No encontro, a colunista foi convidada para o lançamento do livro biográfico da atriz, “Cristiana Oliveira: versões de uma vida”, em Brasília.

Protagonista da história exibida pela extinta Manchete (1983-1999) em 1990, Cristiana não chegou a estar no remake atualmente exibido pela Globo, mas esteve em reportagens realizadas pela emissora e teve até um encontro com Alanis Guillen, que interpreta a personagem na novela das nove da Globo.

A jornalista e cerimonialista Jackie Pinheiro, detalhou o momento na sua rede social dizendo que se tornou mais fã da atriz.

Confira a legenda na íntegra: “Araaaaaa… Há uma semana, eu e a @rayssacalves tivemos a honra de conhecer a atriz Cristiana Oliveira @oliveiracris10 , a Juma Marruá original, da primeira versão da novela Pantanal.

Ela estava em Brasília para lançar o livro biográfico “Cristiana Oliveira: versões de uma vida” e nos convidou para o evento, mas iríamos embarcar naquela dia para RB. Falou um pouco sobre a sua intensa agenda artística e no ativismo ambiental como embaixadora da ONG SOS Pantanal. Um doce de pessoa! Me tornei mais fà ainda ♥️”.

Veja os cliques do encontro de milhões: