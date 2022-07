Colunista Kelma Roque põe fogo em juíza Luana Campos; confira

A biomédica executa um tratamento à base de fogo. Nele a juíza relaxa tranquilamente enquanto a especialista em saúde, e estética, ateia fogo em seu corpo.

Geralmente, a técnica é utilizada em tratamentos de beleza.

A técnica produz um calor que flui diretamente no corpo do paciente, deixando o mesmo completamente relaxado, e descansado. O procedimento de massagem consiste em colocar uma toalha molhada no corpo do paciente, porém antes é feito uma massagem relaxante com óleos, seguido por uma toalha preparada encravada em álcool.

Jamais tente fazer em casa, pois é necessário toda uma técnica, e conhecimentos de pontos específicos. O procedimento embora pareça suspeito é muito seguro, bastando relaxar e curtir o momento. Pode parecer perigoso, mas é inofensivo quando feito da maneira correta.

Na foto é possível perceber que a juíza de direito Luana Campos está bem tranquila com o seu corpo em chamas. No entanto, esta é uma variação que consiste em colocar remédios no corpo, e cobrir o local com uma toalha encharcada com álcool, depois a área é incendiada durante alguns minutos.

Segundo a tradição chinesa, o fogo criará um ambiente morno, fazendo com que os medicamentos sejam facilmente absorvidos pelo organismo.

Além de ser considerado uma boa forma de combater gripes e resfriados, e no momento que estamos vivendo dessa terrível pandemia ajuda em nosso sistema imunológico.

Tal procedimento serve para várias patologias, como dores na coluna, fibromialgia, depressão e outros mais!

E olha que top das galáxias, o tratamento das chamas também é uma ótima forma de queimar algumas calorias. Não é fantástico esse método? Lembrando que é uma técnica milenar, e que os benefícios para a saúde do paciente são muitos!

