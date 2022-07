Com 11 votos favoráveis, PL que concede subsídio de R$ 8 milhões para o transporte público é aprovado

Por 11 votos favoráveis e 4 contrários, os vereadores aprovaram na noite desta quinta-feira (30), em sessão extraordinária na Câmara Municipal de Rio Branco, o Projeto de Lei Complementar de autoria do Poder Executivo que concede subsídio de quase R$ 8 milhões para a empresa Rico Transporte.

Os únicos a votarem contra foram os vereadores Emerson Jarude, Fabio Araujo, Hildegard Pascoal e MIchelle Melo.

A apreciação da matéria acabou levando o dia todo e já passava das 22 horas quando foi votada, após recebe parecer jurídico da Procuradoria da Câmara.

Entenda o caso

Nesta semana, alegando prejuízo diário de R$ 40 mil devido ao aumento no valor do diesel, a empresa divulgou que pediu rescisão do contrato e que só atua na cidade até o dia 27 de julho. Por meio de nota, a Ricco comunicou que fará a prestação de serviço nesse período apenas mediante repasses da prefeitura para que seja garantido o pagamento dos salários dos empregados da empresa.

Após a prefeitura sinalizar o repasse milionário, o Ministério Público do Acre instaurou um inquérito civil, nessa quarta-feira (29), para apurar possíveis irregularidades na contratação emergencial da empresa Ricco. A investigação busca saber de que forma foi conduzido o processo de contratação emergencial da empresa pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans).