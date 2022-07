Com crise na Record, Rodrigo Faro pode sair do canal; saiba para onde ele vai

Rodrigo Faro não passa seus melhores instantes na Record. Seu programa Hora do Faro em declínio, e o artista iniciou a cogitar deixar o canal. De acordo com o TV Fama, da RedeTV!, ele inclusive recebeu supostamente uma proposta de emprego em outra emissora.

O jornalista Nelson Rubens comentou que o famoso, em guerra com Geraldo Luís, permaneceria na emissora de Edir Macedo até dezembro e mudaria para a Band em 2023. Nessa época, Faustão provavelmente deixará de ter atração noturna por lá.

Danilo Faro, irmão e empresário do Rodrigo Faro, declarou que a saída dele do canal não é realidade. Todavia, confirmou que essa conversa corre por trás das câmeras. “Mas esse é o boato que está se espelhando nos bastidores de televisão”, declarou. O veterano ainda falou que o término do acordo de Faro com a emissora será no final do ano.

Dessa forma, Rodrigo Faro não renovaria seu contrato, e iria para a Band. Vale dizer que nos últimos tempos, a atração de auditório tem lutado com a baixa audiência e rotineiras derrotas para Eliana, no canal do Silvio Santos. Apesar da crise, o Hora do Faro continua investindo em novas atrações. E inclusive voltou com o Vai Dar Namoro.

A volta do quadro de sucesso de Rodrigo Faro, todavia, não foi o bastante para retomar a audiência e derrotar Eliana. Todavia, no segundo semestre espera-se um certo respiro por lá. Isso porque o programa voltará a repercutir o eliminado da semana de A Fazenda da Record, o que sempre garantiu altos índices.

Rodrigo Faro em maus bocados

O apresentador dominical por muito tempo batia de frente com Eliana e Celso Portiolli na guerra pelo domingo. Contudo, recentemente, a emissora começou a ter derrotas constantes. A volta do Vai Dar Namoro volta quando o influenciador Casimiro começou a reagir a vídeos antigos do programa. Com isso, acendeu a chama no Rodrigo Faro de retornar com o quadro que fez sucesso no extinto O Melhor do Brasil, que passava aos sábados.