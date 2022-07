Com futuro indefinido, Neymar perde quantia milionária fora do campo

O futuro de Neymar no Paris Saint-Germain é incerto mesmo com a cláusula de renovação automática que estendeu o contrato do camisa 10 até 2027. O nome do jogador já está sendo ligado a outros clubes, entre eles o Chelsea que também sonha com Cristiano Ronaldo.

Além da incógnita sobre o seu futuro, Neymar acabou perdendo uma quantia milionária em investimentos feitos extra campo. Trata-se do seu investimento em NFT onde o craque brasileiro é proprietário dos NFT’s #5269, #6633 e #10953. No começo deste ano, o brasileiro anunciou a compra de uma das coleções de maior valor do mundo: a Bored Ape Yacht, pelo valor de R$ 6,48 milhões, e entrou no ramo dos NFT’s (dinheiro virtual). Porém, seis meses após o investimento, houve uma desvalorização de 77%, desta forma, as criptoativos compradas por Neymar valem agora R$ 1,45 milhão. I am an ape! #community #art #BoredApeYC pic.twitter.com/iOe3E0H2t6 — Neymar Jr (@neymarjr) January 20, 2022 Valter Rabelo, especialista em criptomoedas da Empiricus, explicou em entrevista a CNN que a desvalorização se deu devido à alta de juros por parte dos bancos centrais. O especialista também explicou que os criptoativos são considerados ativos de risco, por causa da alta constantes mudanças.