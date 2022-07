Com possível 4ª onda, Prefeitura libera quarta dose da vacina para pessoas a partir de 30 anos

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou nesta terça-feira (5) a liberação da quarta dose da vacina, ou a segunda dose de reforço, contra Covid-19, para pessoas acima de 30 anos e profissionais de saúde.

Em coletiva de imprensa, a secretária Sheila Andrade disse que a decisão foi tomada devido ao alto número de casos positivos para Covid-19 na capital.

“Nosso objetivo é vacinar toda a população de Rio Branco. A cobertura para crianças, segunda dose para adolescentes e as de reforço para adulto estão baixíssimas”, disse.

A secretária alertou para uma quarta onda. “É só a vacinação para nos proteger”, alertou.

Sheila ainda explicou que segundo estudos, existe uma tendência a redução da efetividade das vacinas contra a COVID-19 e, consequentemente, maior risco de complicações da doença com o passar do tempo. Frente a isso, deve-se utilizar os imunizantes disponíveis no município para garantir doses de retorço para todos os indivíduos elegíveis. Logo, precisa ser garantido a proteção de forma efetiva.

Para tomar a quarta dose, é necessário um intervalo mínimo de 4 meses após o primeiro reforço (terceira dose).

A vacina a ser utilizada para a dose de reforço deverá ser da plataforma de vetor viral (AstraZeneca ou Janssen); as plataformas de vacinas inativadas não

estão recomendadas para a finalidade.

Uma segunda dose de reforço da vacina para todos os trabalhadores da saúde deve ser administrada 4 meses após a última dose do esquema vacinal, independente do imunizante aplicado.

Para receber o 2° reforço, é necessário está com o 1° reforço em dia.

Em Rio Branco, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou a Urap Maria Barroso exclusivamente para atender casos de síndromes gripais.

Uraps Hidalgo de Lima e Maria Vitorino estão exclusivas para dispensação de medicamentos.