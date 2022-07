Com tradição e qualidade no ensino, Colégio Batista Betel faz super promoção na ExpoAcre

O Colégio Batista Betel atende alunos do maternal até o ensino médio. O diferencial é que além de estudar todas as disciplinas necessárias da grade curricular, os alunos também aprendem sobre princípios bíblicos e cristãos.

A equipe do colégio veio para a ExpoAcre com uma grande novidade. As matrículas para o segundo semestre estão no valor de R$ 1, isso mesmo, apenas um real.

A promoção é valida somente no espaço da ExpoAcre, durante as nove noites, no estande do Colégio Batista Betel, que está localizado ao lado do estande do Banco Sicoob.