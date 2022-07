Começa a concentração da Cavalgada da Expoacre 2022; confira galeira do ContilNet

Tradição entre os acreanos, a Expoacre chega a sua 47ª edição. E como em todos os anos, a cavalgada marca o início da maior feira de negócios do Acre. Na Gameleira, a concentração das amazonas e dos cavaleiros já se iniciou.

Com duas comitivas inscritas, 170 cavalos e 64 quadriciclos, o percurso tem início no Calçadão da Gameleira e segue pela Via Chico Mendes até o Parque de Exposição.

Já presente na concentração, a princesa do rodeio, Lohana Martins destaca a expectativa para o evento.

“Estou preparadíssima, com muita expectativa e, ao mesmo tempo, muito feliz por a gente ter retornado com essa atividade tão legal, que a gente tanto ama. Hoje eu sou uma princesa realizada”, disse.