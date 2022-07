Começa reunião da Frente Partidária que vai indicar Jorge Viana e Jenilson Leite para Governo e Senado

A reunião entre os dirigentes da Frente Partidária formada pelo PT, PcdoB, PV e PSB que vai definir as candidaturas majoritárias das siglas para as próximas eleições vai começar dentro de instantes na manhã deste domingo (24). Uma fonte informou que o encontro vai ser na casa do ex-vice-governador e ex-deputado César Messias, presidente regional do PSB.

O resultado da reunião, se o ex-governador e ex-senador Jorge Viana sai mesmo ou não para o governo e com a candidatura do deputado estadual Jenilson Leite para o Senado será conhecida somente na segunda-feira (25).

A mesma fonte informou que a reunião de hoje terá um público mais restrito e que o anúncio das futuras candidaturas majoritárias deve ser feito numa coletiva de imprensa mais ampliada. O local da coletiva, ainda não definido, deve ser o auditório “Deputado Félix Bestene”, da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

De acordo com a fonte do ContilNet, a tendência da Federação Partidária, hoje, é que a indicação para disputar o Governo recaia sobre os ombros de Jorge Viana, com Jenilson Leite, que há mais de um ano vinha se apresentando como pré-candidato a governador e que já havia inclusive elaborado propostas para um possível plano de Governo, seja empurrado para disputar o Senado. “Mas isso é que esta reunião vai dizer”, disse a fonte.

A reunião começa esta manhã sem hora para acabar. A fonte não quis revelar o endereço do ex-deputado César Messias.