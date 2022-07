Companheiro de jovem que morreu em tirolesa no AC faz texto de despedida emocionante

Gece Neto, companheiro da enfermeira Yasmili Araújo, que morreu após cair de uma tirolesa no parque aquático PiracemaPark Clube, em Rio Branco, no último sábado (2), fez uma declaração para a jovem em suas redes sociais.

Usando apelidos carinhosos, Gece fez um post no Instagram. “Vou lembrar de você para sempre, minha eterna Marruá, minha fofinha e minha cabeçuda e teimosa”, iniciou.

Yasmilli morreu ao cair da estrutura de cerca de 20 metros de altura. Nas redes sociais, o rapaz fez declarações comoventes.

“Nossos momentos estarão sempre em minha memória. Você foi fundamental em tudo na minha vida e eu só tenho a lhe agradecer por tudo. Daí de cima olhe por nós aqui em baixo. Em breve, a gente se encontra. Amor, eu te garanto todos os dias que eu saía de casa com o mesmo objetivo que era ganhar apenas um sorriso seu e tirando as raivas que fazia frequente, mas sabia que no final eu tinha um sorriso lindo. Eu te amo e obrigado por tudo.@yasmiliaraujo me dê força aí de cima, que vamos precisar. Te amo”, disse.

Nos stories, ele compartilhou lembranças antigas, incluindo a última foto que fizeram. “Eu ainda não acredito que você nos deixou. Eu te amo, minha mulher”, confira: