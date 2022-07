Concurso EEAR 2023/2 da Aeronáutica divulga edital com 225 vagas

O segundo edital de concurso Aeronáutica para ingresso na EEAR foi publicado. A Escola de Especialistas visa preencher 225 vagas para o Curso de Formação de Sargentos CFS 2/2023, que abrange jovens de ambos os sexos.

Podem concorrer candidatos de nível médio, cujo ingresso está previsto para o segundo semestre de 2023.

Além do ensino médio completo, também é necessário ter idade entre 17 e 25 anos (até dezembro de 2023).

Oferta de vagas do concurso EEAR 2023/2

O segundo edital de concurso EAAR para 2023 trouxe uma oferta de 225 vagas, que estão distribuídas por três das quatro opções que costumam ser disponibilizadas:

Aeronavegantes (ambos os sexos):

Comunicações – 20 vagas

Não-aeronavegantes (ambos os sexos):

Eletricidade e Instrumentos – 20 vagas;

Estrutura e Pintura – 12 vagas;

Meteorologia – 20 vagas;

Suprimento – 23 vagas;

Informações Aeronáuticas – 12 vagas;

Eletromecânica – 12 vagas;

Guarda e Segurança – 10 vagas.

Controle de tráfego aéreo (ambos os sexos):

Controle de Tráfego aéreo: 96 vagas.

Há reserva de oportunidades para candidatos negros. Ao todo, são 181 vagas para ampla concorrência e 44 reservadas.

Durante o curso, o candidato é nomeado como aluno (praça especial). Depois da conclusão das aulas, ocorrerá a graduação à terceiro-sargento, com remuneração de R$3.825.

Inscrições do concurso EEAR da Aeronáutica vão até agosto

As inscrições para o concurso EEAR serão recebidas a partir das 10h da próxima terça-feira, 26 de julho, e vão até as 15h do dia 19 de agosto.

Os cadastros deverão ser realizados pelo site da Aeronáutica.

O primeiro passo é preencher o formulário com todos os dados solicitados. Feito isso, gere o boleto e quite a taxa de R$80.

Será possível solicitar a isenção da taxa, desde que: seja inscrito no programa Cadastro Único (CadÚnico), seja membro de família de baixa renda ou seja doadores de medula óssea.

Quais serão as etapas do concurso EEAR?

Para ingressar no curso de formação de sargentos da Aeronáutica, o candidato terá que passar pelas seguintes etapas:

Provas Escritas;

INSPSAU (Inspeção de saúde);

EAP (Exame de aptidão Psicológica);

TACF (Teste de avaliação do Condicionamento Físico);

PHC (Procedimento de Heteroidentificação complementar);

Validação Documental.

As provas escritas estão marcadas para acontecer no dia 6 de novembro, nas seguintes localidades de: Belém PA, Alcântara/São Luís MA, Recife PE, Natal RN, Rio de Janeiro RJ, Belo Horizonte MG, São Paulo SP, São José dos Campos SP, Campo Grande MS.

Além disso também haverá aplicação em Canoas RS, Santa Maria RS, Curitiba PR, Brasília DF, Manaus AM, Porto Velho RO e Boa Vista RR.

Neste dia, os concorrentes responderão 96 questões, com cada parte da prova contendo 24 perguntas, sendo distribuídas pelas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa;

Matemática;

Física.

No teste de avaliação do condicionamento físico, os participantes deverão realizar: flexão e extensão dos membros superiores com apoio de frente sobre o solo; flexão do tronco sobre as coxas; salto horizontal; e corrida de 12 minutos.

Sobre o curso de formação

Quem for aprovado em todas as etapas será convocados para o curso de formação de sargentos da Aeronáutica (CFS). A matrícula está prevista para o dia 28 de junho de 2023.

O curso será ministrado sob regime de internato militar na EEAR, em Guaratinguetá-SP, com duração aproximada de dois anos e abrange instruções nos Campos Geral, Militar e Técnico-Especializado.

► Instrução ministrada no Campo Geral, comum a todas as especialidades: reúne os conhecimentos básicos necessários à habilitação dos alunos nos seus diferentes níveis. Esta instrução é ministrada de maneira gradual e contínua, objetivando nivelar os conhecimentos de alunos de diferentes origens e formações.

► Campo Militar: busca-se transmitir e reforçar os postulados básicos da vida castrense referentes à futura graduação, bem como desenvolver elevado grau de vibração, devoção e entusiasmo pela carreira na Força Aérea.

► Campo Técnico-Especializado: constitui-se a fase da formação em que o aluno é preparado para obter um desempenho profissional dentro dos padrões estabelecidos pelo COMAER.