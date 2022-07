Concurso IBGE: divulgado resultado final para agentes

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístic tornou público o resultado final do seu processo seletivo, com 885 vagas temporárias, para agentes censitários. A seleção faz parte do último edital complementar do concurso IBGE 2022.

O resultado final foi divulgado na última sexta-feira, 1º, no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística . Por lá, os candidatos podem conferir a classificação pelas 515 cidades do país que contaram com vagas, sendo elas nos estados do:

Acre;

Goiás;

Minas Gerais;

Mato Grosso;

Pará;

Paraná;

Rio de Janeiro;

Rio Grande do Sul; e

Santa Catarina.

Ao todo, o processo seletivo contou com 885 vagas, sendo 262 para agente censitário municipal e 623 para agente censitário supervisor. Para concorrer, era preciso ter o nível médio completo.

Os aprovados terão ganhos iniciais de R$2.100, para o agente censitário municipal, e de R$1.700, para os supervisores.

A jornada será de 40 horas, e, além do salário, os aprovados terão direito aos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais. O contrato será de cinco meses, podendo ser prorrogado.

Concurso IBGE ofereceu mais de 206 mil vagas

Ao todo, o último concurso IBGE ofereceu 206.891 vagas temporárias em todo o país, sendo elas para os seguintes cargos:

nível fundamental : recenseador (183.021 vagas);

: recenseador (183.021 vagas); nível médio: agente censitário supervisor (18.420 vagas) e agente censitário municipal (5.450 vagas).

As oportunidades oferecem ganhos mensais de R$1.700 para o agente supervisor e R$2.100 para o agente municipal. Com o auxílio-alimentação de R$458, os valores serão elevados para R$2.158 e R$2.558, respectivamente.

Esses contratados também terão direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

No caso do recenseador, a remuneração será por produção, calculada por setor censitário, por unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Confira aqui o simulador!

A jornada de trabalho recomendável para o recenseador é de, no mínimo, 25 horas, além da participação integral e obrigatória no treinamento. Já os agentes irão atuar 40 horas semanais, oito horas por dia.

O contrato dos agentes terá duração de cinco meses, enquanto o recenseador irá trabalhar, inicialmente, por três meses. Em ambos os casos, os contratos poderão ser prorrogados com base nas necessidades do IBGE.