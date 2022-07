Concurso IBGE: sai novo edital complementar com vagas em 10 estados

Às vésperas do Censo Demográfico 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística publicou mais um edital complementar referentes aos seus concursos IBGE de 2019 e2021.

Desta vez, são oferecidas 26 vagas, sendo 25 para o cargo de coordenador censitário de subárea e uma para o posto de coordenador censitário de área.

As oportunidades estão distribuídas por 24 municípios em dez estados brasileiros. No caso do coordenador de área, a vaga em questão é para o Mato Grosso, na cidade de Sinop.

Em ambos os casos, para concorrer, é preciso ter nível médio completo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva ou provisória, no mínimo, na categoria “B”.

A remuneração mensal para a função de coordenador censitário subárea será de R$3.100, enquanto o coordenador de área contará com iniciais de R$3.677,27.

Em ambos os casos, a jornada será de 40 horas, e, além do salário, os aprovados terão direito aos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

No caso do coordenador censitário subárea, o contrato terá duração inicial de um ano, enquanto o coordenador de área será contratado por sete meses. Em ambos os casos, há chances de prorrogação dos serviços.

Inscrições seguem abertas até dia 22 de julho

As inscrições para o edital complementar do concurso IBGE serão abertas nesta segunda-feira, 18, permanecendo assim até o dia 22 de julho. A participação no processo seletivo é gratuita.

As inscrições são online, mediante o preenchimento do formulário disponibilizado no site do IBGE .

O processo seletivo será feito poe meio de uma análise de títulos. O resultado final está previsto para o dia 4 de agosto.

Após concurso, IBGE já divulgou 8 editais complementares

O novo edital é o oitavo publicado pelo IBGE, somente este ano. Antes desse, o mais recente, divulgado no dia 15 de junho, contou com 840 vagas para agentes censitários.

Antes dele, o Instituto selecionou para o preenchimento de 48 mil vagas, no cargo de recenseador, de nível fundamental.

Além destes, o IBGE também já publicou editais com 133 vagas para o cargo de agente censitário de informática, e 106 vagas nos cargos de agente censitário operacional (97) e coordenador censitário de subárea (nove).

A primeira seleção aberta no ano foi para os cargos que ficaram vagos após a seleção de agente censitário de pesquisa por telefone, no Rio de Janeiro.

“O processo complementar tem o objetivo de contratar pessoal para as vagas que não foram preenchidas no processo seletivo simplificado. A diferença entre as duas seleções é que no PSS complementar há análise curricular em vez de prova e não é cobrada taxa de inscrição”, explicou o coordenador de Recursos Humanos, Bruno Malheiros.