Concurso INSS: 15 dias para a escolha da banca – EXCLUSIVO!

O concurso INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), que irá oferecer 1.000 vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social, vem passando por importantes movimentações para ter seu edital publicado.

A mais recente movimentação foi registrada nesta quarta-feira, 6 de julho, através de uma Portaria que instituiu a comissão de planejamento do certame. A equipe ficará responsável por elaborar as etapas da seleção.

É importante destacar que a comissão terá o prazo de 15 dias para concluir os trabalhos. Este é um indicativo de que a banca organizadora do concurso INSS poderá ser definida dentro deste período.

Confira, a seguir, o documento na íntegra:

Confira mais detalhes, com Victor Dalton:

Panorama concurso INSS

Como dito anteriormente, a expectativa é de que o próximo concurso INSS oferte 1.000 vagas destinadas para o cargo de Técnico do Seguro Social, que exige nível médio de formação.

Os salários iniciais são de R$ 5.447,79, com jornada de 40h semanais, além do acréscimo de um bônus no valor de R$ 57,50 por processo finalizado.

O último concurso do INSS foi realizado no ano de 2015, com a oferta de 950 vagas, distribuídas assim:

Analista do Seguro Social : 150 vagas

: 150 vagas Técnico do Seguro Social: 800 vagas

Provável data de prova

Há a informação de que universidades na cidade de São Paulo estão recusando realizar provas de concurso no dia 16 de outubro, data entre os dois turnos das eleições.

A resistência por parte das instituições de ensino estaria ligada a questões de segurança, relativas aos trâmites do pleito.

Com isso, cresce a possibilidade de realização das provas do concurso Receita Federal para o dia 11 de dezembro e o INSS ficando, possivelmente, para após esse período.

Resumo concurso INSS