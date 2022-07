Concurso INSS 2022: como será a lotação dos aprovados? Entenda!

O processo de escolha da banca do concurso INSS 2022 está em andamento. Mas, além da organizadora, os futuros candidatos também querem saber sobre como funcionará a lotação dos aprovados nesta seleção.

O Instituto Nacional do Seguro Social ainda não confirmou como esse processo ocorrerá. No entanto, os últimos concursos da autarquia foram estaduais, ou seja, de forma regionalizada.

Desta forma, considerando as necessidades nas agências de todo país, é possível que o concurso INSS 2022 tenha sua oferta de mil vagas distribupidas pelos estados, permitindo que os candidatos, no ato da inscrição, escolham a unidade federativa e o número de vagas que irá concorrer.

No entanto, vale lembrar que, em 2021, os concursos da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram nacionais, ou seja, sem uma distribuição de vagas por estado.

Desta forma, os candidatos concorreram a todas as vagas, reduzindo a concorrência por região e tornando a disputa nacional. Por outro lado, a decisão do local de atuação foi decidida conforme ordem de classificação e necessidade da PF e PRF.

Se essa foi uma constante nos órgãos federais, nas estatais os editais publicados continuaram com a distribuição regionalizada. Esse foi o caso do concurso Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

Neste caso, as estatais preferiram distribuir as vagas conforme os estados e microrregiões, o que distribuiu a concorrência, tornando ela menor ou maior, conforme as áreas oferecidas. Esse modelo foi utilizado pelo INSS nos últimos anos e pode continuar no próximo edital.

Concurso INSS terá banca em agosto

O concurso INSS 2022 terá sua banca revelada em agosto. A nova previsão ocorre devido à prorrogação do prazo para o término dos trabalhos da comissão responsável por avaliar as propostas das organizadoras.

Em resposta ao professor Deodato Neto, o diretor de Gestão de Pessoas da autarquia, Jobson de Paiva, afirmou que uma portaria prorrogou por mais 15 dias os trabalhos da comissão.

Agora, a equipe tem mais tempo para avaliar as propostas e decidir pela banca que ficará responsável pelo concurso do Instituto Nacional do Seguro Social.

Com o novo prazo, a previsão dada pelo INSS se confirma. Conforme a portaria autorizativa do concurso, o edital deve ser publicado até dezembro deste ano. Pelo projeto básico, as provas deverão ocorrer quatro meses após a publicação do edital.

Esse prazo, no entanto, ainda pode ser reduzido para dois meses, como ocorreu com a Receita Federal, que também teve sua seleção autorizada.

Resumo sobre a seleção

Órgão : Instituto Nacional do Seguro Social

: Instituto Nacional do Seguro Social Cargos : técnico do seguro social

: técnico do seguro social Vagas : 1.000

: 1.000 Requisitos : nível médio

: nível médio Remuneração : aproximadamente R$6,5 mil

: aproximadamente R$6,5 mil Banca : a definir

: a definir Previsão de edital: até dezembro de 2022

Provimento a partir de janeiro, prevê Economia

Com edital previsto para este ano, o concurso INSS pode ter suas provas realizadas ainda neste segundo semestre. Isso porque, segundo o Ministério da Economia, o provimento dos aprovados deve ocorrer já a partir de janeiro de 2023.

A previsão do Ministério da Economia antecipa a realização das etapas do concurso para técnicos. O mesmo, no entanto, não ocorre com a Receita Federal, que teve sua seleção autorizada no mesmo dia do Instituto Nacional do Seguro Social.

Conforme o Ministério da Economia, no caso dos aprovados no concurso da Receita Federal, o provimento das vagas está previsto para acontecer somente a partir de março de 2023. Ou seja, dois meses após o INSS.

Apesar da expectativa do ME, vale lembrar que o próximo concurso do Instituto terá mais uma etapa de seleção, sendo ela o curso de formação. A previsão foi dada por Jobson de Paiva, durante entrevista ao professor Deodato Neto.

Segundo ele, a cobrança partiu do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), que deseja incluir esta etapa como forma de aperfeiçoar o ingresso de novos servidores.

“Nosso ministro quer mais qualificação nessa entrada, então sim, esse vai ser o primeiro concurso de técnico do INSS com curso de formação”, disse o diretor.

Concurso INSS 2022 será de nível médio

O concurso INSS 2022 exigirá o nível médio dos candidatos. A confirmação foi dada por Jobson de Paiva, em entrevista ao professor Deodato Neto.

A confirmação do requisito para o próximo concurso veio em meio às negociações entre autarquia, sindicato e governo, para que o cargo de técnico do seguro social tenha o nível superior como requisito.

“Há um trabalho sendo feito pelo nosso ministro para transformar essa carreira em nível superior. Entretanto, no momento, o que há e como está colocado na Lei, é um cargo de nível médio. Então, tudo indica que não haveria tempo suficiente para alteração legislativa, por exemplo, e que continuará sendo um cargo, por ora, de nível médio“, afirmou Jobson de Paiva.

Ainda durante a entrevista, o diretor de Gestão de Pessoas do Instituto deu mais detalhes sobre a seleção, incluindo a realização de um curso de formação e a possibilidade de aplicação de uma redação.

Segundo ele, diferente das últimas seleções para a carreira, é possível que, neste concurso, seja aplicada uma redação.

“Há uma possibilidade, sim, da ideia de redação. É uma possibilidade, mas isso não está cravado”, revelou Jobson de Paiva.

Com a previsão de redação, os candidatos devem incluir os estudos para essa etapa em sua preparação. Apesar da novidade, as provas do concurso INSS, para o cargo de técnico, devem seguir o padrão aplicado em 2015.

“Em relação às matérias, são muito atuais as do último edital, sendo Direito Previdenciário o foco do INSS”, revelou Jobson de Paiva.

Neste caso, a parte de Conhecimentos Gerais deve contar com perguntas de Ética no Serviço Público, Regime Jurídico Único, Noções de Direito Constitucional e Administrativo, Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Noções de Informática.

Já a prova objetiva específica para a carreira tende a abordar a área de Seguridade Social, com destaque para a disciplina de Direito Previdenciário.