Concurso INSS: autarquia estuda incluir redação entre as etapas

Os interessados no próximo concurso INSS 2022 devem se preparar para as provas, previstas para ocorrerem entre este ano e o início de 2023. Com mil vagas autorizadas para a carreira de técnico do seguro social, a seleção promete ser concorrida.

Além da disputa, o próximo edital também promete novidades para os candidatos. Em entrevista ao professor Deodato Neto, em seu canal no YouTube , na última semana, o diretor de Gestão de Pessoas da autarquia, Jobson de Paiva, falou sobre as etapas de avaliação.

Segundo ele, diferente das últimas seleções para a carreira, é possível que, neste concurso, seja aplicada uma redação.

“Há uma possibilidade, sim, da ideia de redação. É uma possibilidade, mas isso não está cravado”, revelou Jobson de Paiva.

Com a previsão de redação, os candidatos devem incluir os estudos para essa etapa em sua preparação. Apesar da novidade, as provas do concurso INSS, para o cargo de técnico, devem seguir o padrão aplicado em 2015.

“Em relação às matérias, são muito atuais as do último edital, sendo Direito Previdenciário o foco do INSS”, revelou Jobson de Paiva.

Neste caso, a parte de Conhecimentos Gerais deve contar com perguntas de Ética no Serviço Público, Regime Jurídico Único, Noções de Direito Constitucional e Administrativo, Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Noções de Informática.

Já a prova objetiva específica para a carreira tende a abordar a área de Seguridade Social, com destaque para a disciplina de Direito Previdenciário.

Resumo sobre a seleção

Órgão : Instituto Nacional do Seguro Social

: Instituto Nacional do Seguro Social Cargos : técnico do seguro social

: técnico do seguro social Vagas : 1.000

: 1.000 Requisitos : nível médio

: nível médio Remuneração : aproximadamente R$6,5 mil

: aproximadamente R$6,5 mil Banca : a definir

: a definir Previsão de edital: até dezembro de 2022

Concurso INSS terá banca até agosto

Com mil vagas autorizadas, o concurso INSS 2022 já tem data prevista para o anúncio da banca organizadora. Segundo o MTP, a empresa será escolhida daqui a 60 dias.

Desta forma, tudo indica que a banca organizadora será anunciada até agosto. Vale lembrar que o cronograma do projeto básico deste concurso é um pouco mais célere. Conforme o documento, esse processo pode ser concluído em 23 dias.

Confira abaixo o cronograma sugerido pelo INSS no projeto básico:

Definição das vagas do concurso INSS – três dias;

– três dias; Elaboração do projeto básico – oito dias;

– oito dias; Envio do projeto básico às bancas organizadoras – um dia;

– um dia; Recebimento das propostas das bancas – cinco dias;

– cinco dias; Escolha da banca – um dia;

– um dia; Elaboração do contrato – seis dias;

– seis dias; Assinatura do contrato – dez dias;

– dez dias; Elaboração do edital – cinco dias; e

– cinco dias; e Publicação do edital – quatro meses antes da data da prova.

Ou seja, entre os dias de julho e agosto, o concurso do Instituto Nacional do Seguro Social já poderá contar com sua banca organizadora, ajudando assim no processo de estudo dos futuros candidatos.

Apesar de revelar a previsão para a escolha da banca, o MTP não deu mais detalhes sobre o concurso. Conforme a portaria autorizativa, o edital deve ser publicado até dezembro deste ano.

Pelo projeto básico do edital, as provas deverão ocorrer quatro meses após a publicação do edital. Esse prazo, no entanto, ainda pode ser reduzido para dois meses, como ocorreu com a Receita Federal, que também teve sua seleção autorizada.

Concurso INSS 2022 será de nível médio

O concurso INSS 2022 exigirá o nível médio dos candidatos. A confirmação foi dada por Jobson de Paiva, durante entrevista para o professor Deodato Neto.

A confirmação do requisito para o próximo concurso ocorre em meio às negociações entre autarquia, sindicato e governo, para que o cargo de técnico do seguro social tenha o nível superior como requisito.

“Há um trabalho sendo feito pelo nosso ministro para transformar essa carreira em nível superior. Entretanto, no momento, o que há e como está colocado na Lei, é um cargo de nível médio. Então, tudo indica que não haveria tempo suficiente para alteração legislativa, por exemplo, e que continuará sendo um cargo, por ora, de nível médio“, afirmou Jobson de Paiva.

Ainda durante a entrevista, o diretor de Gestão de Pessoas do Instituto Nacional do Seguro Social deu mais detalhes sobre a seleção, incluindo a realização de um curso de formação.

Segundo ele, essa é uma cobrança do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), que irá tornar este o primeiro concurso para técnicos a contar com um curso.

“Nosso ministro quer mais qualificação nessa entrada, então sim, esse vai ser o primeiro concurso de técnico do INSS com curso de formação.

Além do curso, como já estava previsto, o diretor confirmou que as nomeações serão realizadas somente em 2023 devido ao período eleitoral.