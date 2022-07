Concurso INSS: prazo para definição de banca prorrogado; veja data

Novas modificações no concurso INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)! Foi prorrogado o prazo para definição da banca organizadora do novo certame.

Inicialmente, o prazo seria de 15 dias a contar de 6 de julho de 2022, conforme noticiado pelo Direção Concursos com exclusividade. Agora, o prazo foi estendido por mais 15 dias, ou seja, até o dia 5 de agosto.

Confira abaixo a portaria, que determina os prazos:

Panorama concurso INSS

O próximo concurso INSS está autorizado para provimento de 1.000 vagas destinadas para o cargo de Técnico do Seguro Social, que exige nível médio de formação.

Os salários iniciais são de R$ 5.447,79, com jornada de 40h semanais, além do acréscimo de um bônus no valor de R$ 57,50 por processo finalizado.

O último concurso do INSS foi realizado no ano de 2015, com a oferta de 950 vagas, distribuídas assim:

Analista do Seguro Social : 150 vagas

: 150 vagas Técnico do Seguro Social: 800 vagas

Conforme informado até pelo último edital, era necessário que o candidato tivesse idade inicial de 18 anos, não havendo idade limite para se inscrever no certame.

Mas é importante reforçar que o candidato deve ter atenção ao conteúdo da Lei Complementar n. 152, que trata sobre a aposentadoria compulsória do servidor ao completar 75 anos.

Resumo