Concurso para professor com 2 mil vagas tem inscrições prorrogadas na região; salário inicial chega a R$ 4,3 mil

Para garantir a presença na prova oferecida pelo processo, as pessoas que desejam participar devem efetuar sua inscrição através do preenchimento de um formulário que pode ser encontrado no seguinte link http://concursos.fortaleza.ce.gov.br/. Vale ressaltar que para se cadastrar na realização da prova haverá apenas a forma online.

Como vai funcionar?

O certame ocorre através de três etapas de avaliações. A primeira delas é a prova objetiva, seguindo para a prova didática, que consiste em uma aula dada, e por fim a entrega dos títulos e também comprovação profissional.

A primeira avaliação, a prova objetiva, ocorrerá no dia 7 de agosto. É importante reforçar que os aprovados deverão ser incorporados no quadro de funcionários da Rede Municipal apenas no próximo ano letivo.

Como já comentado, as vagas são para pedagogos e também professores de diversas áreas. Neste segundo caso, as 944 oportunidades são para os seguintes assuntos: Língua Portuguesa (com opção entre gramática e literatura), Ensino Religioso, Educação Física, Matemática, Geografia, História e Ciências.

Por fim, é interessante relembrar que no dia 10 de fevereiro os funcionários receberam uma lei que permite reajuste salarial de 22,24% para professores da rede municipal da região. O processo foi aprovado pela Câmara Municipal dos Vereadores.