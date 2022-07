Concurso PC RO: edital publicado; confira os requisitos dos cargos!

O concurso PC RO (Polícia Civil de Rondônia) teve seu edital publicado ofertando 319 vagas de nível superior, em diversas áreas de atuação.

As oportunidades foram segmentadas da seguinte forma:

Agente – 145 vagas

Escrivão – 100 vagas

Delegado – 10 vagas

Datiloscopista – 40 vagas

Médico-Legista – 10 vagas

Técnico em Necropsia – 14 vagas

Os salários iniciais oferecidos variam entre R$ 5.083,00 e R$ 15.500,00, a depender do cargo, e as inscrições para o certame poderão ser realizadas no período entre 15 de julho e 5 de agosto, no site da banca organizadora, Cebraspe.

Mas, você sabe o que é preciso para concorrer a uma destas oportunidades? Confira, nessa matéria, quais são os requisitos exigidos para os cargos!