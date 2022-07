Concurso PM AC está autorizado; serão 50 vagas!

Um novo concurso PM AC está autorizado. próximo edital irá ofertar vagas para os cargos de aluno oficial combatente e oficial de saúde. Ao todo, serão 50 vagas, sendo 30 para aluno oficial combatente e 20 para aluno oficial de saúde.

Em fevereiro de 2022, a ALEAC aprovou o Projeto de Lei que altera a idade máxima para concurso do corpo de bombeiros e pm. Assim, a nova idade máxima para ingresso na Polícia Militar do Estado do Acre. passa a ser 32 anos.

Em 2017, o edital do concurso PM Acre ofertando 230 vagas para o cargo de Aluno Soldado Combatente . À época, o certame foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE. Ao todo, 244 aprovados já foram nomeados.

Segundo informações da Assessoria de Comunicação da PM AC, o quadro Organizacional da Polícia Militar do Acre prevê 4 mil profissionais, mas atualmente só possui 2.500 policiais na Corporação.

Veja ao longo desta matéria mais informações sobre o concurso PM Acre, para facilitar, navegue utilizando o índice abaixo:

Concurso PM AC: situação atual

Concurso PM AC: remuneração e benefícios

Conforme a Lei nº 1.236 de 1997, o Aluno soldado recebe uma remuneração de R$ 4.344,22 que é composta de:

Soldo de R$ 537,60;

Gratificação de Atividade integral de R$ 1.260,77;

Gratificação de Risco de Vida R$ 914,95;

Gratificação Operacional de R$ 1.214,50; e

Complemento do Salário Mínimo de R$ 416,40.

Confira a tabela remunetória abaixo conforme a Lei Complementar n. 349 de 26 de agosto de 2018.

Posto/Graduação Vencimento Básico Posto Coronel 18.560,01 Tenente Coronel 15.955,97 Major 13.856,68 CApitão 11.988,79 1º Tenente 10.494,73 2º Tenente 9.887,81 Apirante 9.253,15 Aluno Oficial 6.887,07 Graduação Sub Tenente 7.285,86 1º Sargento 6.767,42 2º Sargento 6.500,93 3º Sargento Nível B 6.349,38 3º Sargento Nível A 6.217,35 Aluno Sargento 5.415,82 Cabo 5.326,50 Aluno Cabo 5.326,50 Soldado Nível II 5.207,53 Soldado Nível I 5.007,39 Aluno Soldado 4.344,22

Concurso PM AC: cargos e vagas

As 230 vagas ofertadas foram distribuídas da seguinte forma:

Aluno Soldado Combatente

Vagas: 184 para o sexo masculino

Aluno Soldado Combatente

Vagas: 46

Aluno Soldado Músico

Vagas: 10

Aluno Soldado de Saúde

Vagas: 10

Sendo 5 para Técnico de Enfermagem e 5 para Auxiliar de Saúde Bucal.

Concurso PM AC: carreira

Requisitos

Aluno Soldado Combatente: nível médio.

Aluno Soldado Músicos: nível médio.

Aluno Soldado Técnico de Enfermagem: nível médio e curso técnico de enfermagem.

Aluno Soldado Auxiliar de Saúde Bucal: nível médio e curto de Auxiliar de Saúde Bucal.

Atribuições

Aluno Soldado Combatente

A atividade militar consiste na dedicação integral, a qual está restrita a obrigação do militar estadual, independente de quadro, qualificação, especialização, atividade técnica, sexo ou nível hierárquico, ao cumprimento da jornada de trabalho, que compreende serviços de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, instruções, ações e operações, exercícios de adestramento, revistas, formaturas, paradas, diligências, patrulhamento, expediente, serviços de escalas ordinárias, extraordinárias e especiais e outros encargos estabelecidos pelo respectivo chefe ou comandante, por períodos e turnos variáveis e subordinados apenas aos interesses do dever ou da missão militar, bem como desempenhar outras atividades de interesse institucional da Polícia Militar do Estado do Acre no âmbito de todo território do Estado do Acre.

Aluno Soldado Músicos

A atividade específica do militar músico exige ainda como atribuição do cargo: manter-se tecnicamente em condições de executar com perfeição, o repertório da Banda de Música da PMAC; executar os seus instrumentos nas missões artístico-musicais da Banda de Música da PMAC; comparecer aos eventos da Banda de Música com uniforme adequado e em perfeitas condições para o desempenho da missão; zelar pela conservação dos instrumentos sob sua cautela e responsabilidade; dar ciência ao chefe imediato sobre o estado de conservação dos instrumentos sob sua responsabilidade; concorrer às escalas da Banda de Música e participar das tocatas; cumprir os planos, normas e ordens emanadas do escalão superior; cumprir todas as atribuições que forem afetas à função de Especialista Músico; demonstrar capacidade de trabalho em equipe com responsabilidade, lealdade e bom senso; atuar com disciplina, honestidade, sociabilidade e senso de organização; atuar em toda programação da Banda de Música; e executar outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Comando Geral da PMAC.

Aluno Soldado Técnico de Enfermagem

A atividade específica do militar de saúde exige ainda como atribuição do cargo: manter-se tecnicamente em condições de executar com perfeição as atividades de auxiliares na área da saúde, promover e restabelecer a saúde dos policiais militares, além de auxiliar na prevenção de doenças, auxiliar na coleta de dados sobre o estado de pacientes, por meio de exames físicos e psicológicos. Desempenhar as atividades técnicas em saúde conforme previsto na Lei de Exercício Profissional, de forma a prestar assistência aos trabalhos desempenhados pela Diretoria de Saúde da PMAC, bem como concorrer às escalas da POLICLINICA da PMAC, cumprir os planos, normas e ordens emanadas do escalão superior; cumprir todas as atribuições que forem afetas à função de Especialista do Quadro de Saúde da Polícia Militar; demonstrar capacidade de trabalho em equipe com responsabilidade, lealdade e bom senso; atuar com disciplina, honestidade, sociabilidade e senso de organização; atuar em toda programação da Diretoria de Saúde da PMAC; e executar outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Comando Geral da PMAC.

Aluno Soldado Auxiliar de Saúde Bucal

A atividade específica do militar de saúde, auxiliar em saúde bucal, exige, ainda, como atribuição do cargo, sempre sob a supervisão superior: organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme radiográfico; preparar o paciente para o atendimento, auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; manipular materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras; preparar modelos em gesso; registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização instrumental dos equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; realizar, em equipe, levantamento de necessidades em saúde bucal; adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção; participar das ações educativas atuando na promoção da saúde, participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais; participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista; Desempenhar as atividades previstas na Lei de Exercício Profissional, de forma a prestar assistência aos trabalhos desempenhados pela Diretoria de Saúde da PMAC, bem como concorrer às escalas da POLICLINICA da PMAC, cumprir os planos, normas e ordens emanadas do escalão superior; cumprir todas as atribuições que forem afetas à função de Especialista do Quadro de Saúde da Polícia Militar; demonstrar capacidade de trabalho em equipe com responsabilidade, lealdade e bom senso; atuar com disciplina, honestidade, sociabilidade e senso de organização; atuar em toda programação da Diretoria de Saúde da PMAC; e executar outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Comando Geral da PMAC.

Concurso PM AC: etapas

Os candidatos foram avaliados por meio das seguintes provas:

Fase Etapas Caráter Realização 1ª Prova Obejtiva Eliminatório e classificatório IBADE 2ª Prova de Aptidão Física Eliminatório IBADE Exame Psicotécnico Eliminatório IBADE Prova Prática Isntrumental Eliminatório PMAC Exame Médico e Toxicológico Eliminatório IBADE 3ª Investigação e Social Eliminatório PMAC

Navegue pelas etapas de provas utilizando o índice abaixo:

Concurso PM AC: prova objetiva

Composta de 60 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas de resposta, sendo apenas uma a correta, a prova objetiva foi realizada no dia 23 de abril de 2017, no turno da manhã e teve duração de 4 horas.

Disciplinas

As provas objetivas versaram sobre as disciplinas de:

Aluno Soldado Combatente

Língua portuguesa – 15 questões

História e Geografia do Acre – 10 questões

Matemática – 7 questões

Atualidades – 8 questões

Informática Básica – 10 questões

Estatuto dos Militares Estaduais e suas aletrações – 10 questões

Aluno Soldado Músico

Língua portuguesa – 10 questões

História e Geografia do Acre – 10 questões

Matemática – 7 questões

Atualidades – 8 questões

Informática Básica – 5 questões

Estatuto dos Militares Estaduais e suas alterações – 10 questões

Conhecientos Específicos – 10 questões

Aluno Soldado de Saúde – Técnico em Enfermagem e Auxiliar em Saúde Bucal

Língua portuguesa – 10 questões

História e Geografia do Acre – 10 questões

Matemática – 7 questões

Atualidades – 8 questões

Informática Básica – 5 questões

Estatuto dos Militares Estaduais e suas alterações – 10 questões

Conhecimentos Específicos – 10 questões

Concurso PM AC: prova de Aptidão Física

Os candidatos que foram aprovados na Prova objetiva dentro do quantitativo de 5 vezes o número de vagas para cada cargo foram convocados para realizar a Prova de Aptidão Física.

Esta etapa tem como objetivo avaliar a agilidade, resistência muscular e aeróbica do candidato.

Foram realizados os seguintes exercícios:

resistência muscular localizada: teste de apoio de frente sobre o solo e teste de resistência abdominal em 1 minutos.

teste de força: teste dinâmico de barra fixa com pegada em pronação para homens (execuação dinâmica), teste de barra fixa com pegada em pronação para mulheres (execução isométrica).

resistência cardiovscular: teste de corrida para homens – desempenho mínin de 2.400 metros e teste de corrida para mulheres – desempenho mínimo de 1.800 metros.

teste de natação: tem como objetivo verificar a adaptação do candidato ao meio líquido, mensurado por meio do desempenho em nada em um dos estilos crawl, costas, peito e borboleta.

Concurso PM AC: exame Psicotécnico

Todos os candidatos considerados aptos na Prova de Aptidão Física foram convocados para o Exame Psicotécnico.

Esta etapa visa avaliar se o candidato preenche os padrões psicológicos exigidos e as características para o desempenho das atividades da função.

Nesta etapa doram avaliadas as seguintes características:

controle emocional;

ansiedade;

impulsividade;

resistência à frustração;

potencial de desenvolvimento cognitivo;

memória auditiva e visual;

controle e canalização produtiva da agressividade;

flexibilidade de conduta;

iniciativa;

relacionamento interpessoal;

potencial de liderança;

raciocínio lógico;

atenção concetrada;

fluância verbal;

domínio psicomotor;

autoconfiança;

disposição para o trabalho;

resistência à fadiga psicofísica;

capacidade de cooperar e trablhar em grupo;

criatividade;

sinais fóbicos e disrítmicos;

percepção de detalhes; e

capacidade de improvisação.

Concurso PM AC: prova Prática Instrumental

Os candidatos que disputaram as vagas de Aluno Soldado Músicos também foram avaliados por meio da prova prática instrumental.

Nesta etapa foram avaliados aspectos como:

interpretação musical, em conformidade com o estilo da obras;

afinação;

articulação;

dinâmica, precisão rítmica;

qualidade do som e da execução instrumental; e

qualidade da leitura à primeira vista.

Concurso PM AC: exame Médico e Toxicológico

Os candidatos aptos no Exame Psicotécnico e na Prova Prática Instrumental tiveram de realizar a fase de Exame Médico e Toxicológico.

Esta etapa tem como objetivo aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para suportar os exercícios a que será submetido durante o Curso de Formação Profissional e para desempenhar as atribuições típicas do cargo.

Concurso PM AC: investigação Criminal e Social

Só participaram desta fase, os candidatos considerados aptos na Fase Exame Médico e Toxicológico.

A Investigação Criminal e Social visa verificar se o candidato possui idoneidade nas áreas social, funcional e criminal necessária para exercer o cargo.

Nesta fase o candidato foi investigado pela PMAC.

Concurso PM AC: nomeações

De acordo com a PM Acre, 244 candidatos aprovados foram nomeados.

Concurso PM AC: Curso Gratuito para carreiras policiais

Se o seu desejo é ingressar na carreira policial, conte com o Gran Online para alcançar o seu objetivo. O que nos move diariamente é trabalhar para mudar vidas, por isso, disponibilizamos mais um recurso para você alavancar a sua preparação, um curso gratuito para as carreiras policiais.

Resumo do concurso PM AC