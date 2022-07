Concurso Público: 15 editais abertos e previstos de nível superior em julho

Concurso público: editais abertos

Concurso Sefaz AP

O edital do concurso Sefaz AP (Secretaria da Fazenda do estado do Amapá) está publicado e oferta 250 vagas para cargos Auditor da Receita Estadual e Fiscal da Receita Estadual, de nível superior.

As inscrições estão abertas e devem ser realizadas até o dia 8 de agosto, pelo site da FCC, banca organizadora do edital. A taxa é de R$ 170,00.

As remunerações oferecidas podem ultrapassar R$ 22 mil e os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas previstas para o dia 18 de setembro (Fiscal) e dia 25 de setembro (Auditor).

Polícia Civil do Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo teve seu edital publicado para carreira de Delegado, com a oferta de 40 vagas imediatas.

A seleção é organizada pelo Cebraspe e os interessados devem realizar suas candidaturas até o dia 29 de julho de 2022, com taxa de inscrições no valor de R$ 113.

As remunerações chegam ao valor de R$ 12.413,15 e as provas objetivas estão previstas para o dia 11 de setembro de 2022.

Clique aqui e confira todos os cursos do Direção!

Concurso TRT MT (TRT 23)

O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região ( TRT MT) teve seu edital de concurso público lançado com a oferta de 2 vagas imediatas e oportunidades de cadastro reserva para cargos de Técnico e Analista.

As remunerações para o cargo de nível superior chegam a R$ 12.455,30 iniciais, além dos seguintes benefícios:

Auxílio-alimentação: R$ 910,08

Assistência pré-escolar: R$ 719,62 (para cada filho pequeno)

Auxílio-transporte: R$ 126,72

Assistência médica e odontológica: R$ 215,00

As inscrições estão abertas e devem ser feitas até o dia 29 de julho no site da FCC, banca organizadora. As provas objetivas e discursivas serão realizadas em setembro.

Auxílio-alimentação: R$ 910,08

Assistência pré-escolar: R$ 719,62 (para cada filho pequeno)

Auxílio-transporte: R$ 126,72

Assistência médica e odontológica: R$ 215,00

Concurso público ANP

O edital de temporários do concurso ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) foi publicado e oferta, ao todo, 48 vagas de nível superior.

Os interessados podem se inscrever no portal do Cebraspe, banca organizadora do certame, do dia 11 de julho até o dia 1 de agosto de 2022. A taxa de inscrição é de R$ 149,40.

As remunerações oferecidas são de R$ 6.130,00 iniciais,. As provas objetivas serão aplicadas no dia 25 de setembro de 2022.

Clique aqui e confira todos os cursos do Direção!

Concurso TRT 9 (TRT PR)

O edital do concurso TRT PR (Tribunal Regional do Trabalho da 9ª região – PR) está publicado com a oferta de oportunidades em cadastro de reserva.

Os candidatos têm até o dia 14 de julho para se inscreverem através do portal da banca FCC, banca organizadora do certame.

As remunerações oferecidas podem chegar a R$ 14 mil além de benefícios. As provas objetivas estão previstas para o dia 14 de agosto.

Concurso PM RN Oficial

Outra oportunidade de concurso público aberta é para o quadro de oficiais da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, com a oferta de 132 vagas, de nível superior.

As inscrições estão abertas e devem ser realizadas até o dia 1 de agosto de 2022, pelo site do IBFC, banca organizadora responsável pelo certame.

Os aprovados farão jus ao salário inicial de R$ 5.357,73. As provas objetivas serão aplicadas no dia 4 de setembro de 2022.

Clique aqui e confira todos os cursos do Direção!

Concurso AL RN

Outro concurso público publicado foi o da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (AL RN) que oferece 47 vagas imediatas para cargos de níveis médio e superior.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 25 de julho de 2022, pelo site do Instituto AOCP, banca organizadora do certame.

Os salários oferecidos podem chegar a R$ 8.338,64, a depender do cargo pretendido. As provas objetivas estão marcadas para 25 de setembro de 2022.

Concurso DPE MT

Com a oferta de 28 vagas imediatas, além de outras em cadastro reserva para os níveis médio e superior para o concurso DPE MT (Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso).

As remunerações podem chegar ao valor de até R$ 10.623,57 iniciais. As provas objetivas estão previstas para 28 de agosto.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 25 de julho de 2022, pelos site do IOBFC, banca organizadora.

Clique aqui e confira todos os cursos do Direção!

Concurso público TJ PI

O Tribunal de Justiça do Piauí publicou o edital do seu novo concurso público, que oferta 80 vagas para candidatos de nível superior, no cargo de Analista Judiciário.

As candidaturas devem ser realizadas até o dia 11 de julho de 2022, pelo site do Idecan, banca organizadora do certame.

As provas objetivas estão previstas para serem realizadas nos dias 10 e 11 de setembro. As remunerações chegam a R$7.328,01.

Concursos previstos

Concurso Polícia Civil GO

O edital do próximo concurso público da Polícia Civil do estado de Goiás está sendo aguardado e deve ofertar 864 vagas, destinadas para diversos cargos.

A banca organizadora escolhida como responsável pelo certame foi o Instituto AOCP. As convocações dos aprovados deve acontecer entre os anos de 2022 e 2023.

De acordo com o projeto básico do concurso PC GO, o certame é esperado para receber 80 mil inscrições.

Concurso TCE GO

O novo concurso TCE GO (Tribunal de Contas do Estado de Goiás) deve ter seu edital publicado em breve, já que firmou o contrato com a banca organizadora: a FCC.

A expectativa é de que o certame ofereça 30 vagas imediatas para o cargo de Analista de Controle externo, distribuídas assim:

24 vagas para Analista Controle Externo – Controle Externo

3 vagas para Analista Controle Externo – Contabilidade

3 vagas para Analista Controle Externo – Engenharia

Concurso Seduc GO

Outro edital de concurso público aguardado para o mês de julho é para a Secretaria de Educação do Goiás, que já definiu sua banca.

O certame será conduzido pelo Instituto Iades e a expectativa é que a seleção seja realizada para provimento de 5.050 vagas para cargo de Professor.

As remunerações iniciais podem chegar ao valor de R$ 3.579,68.

Concurso Detran DF

O próximo concurso Detran DF deve ter edital publicado com a oferta de 366 vagas e a expectativa é de que isso aconteça em breve.

A informação foi dada pelo diretor-geral do Detran DF, Thiago Nascimento, em entrevista concedida para a equipe de jornalismo do Direção Concursos.

As funções são voltadas para os candidatos de níveis médio e superior de escolaridade. A relação dos cargos será dividida da seguinte maneira:

Técnico : 89 vagas imediatas + 151 cadastro reserva (nível médio)

: + 151 cadastro reserva (nível médio) Analista: 34 vagas imediatas + 92 cadastro reserva (nível superior em qualquer área de formação)

Concurso público TRT 8

O novo concurso público do TRT 8 – Amapá e Pará (Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região) deve ser publicado em breve.

A seleção já tem banca definida e terá os trâmites necessários organizado pela empresa Cebraspe.

O tribunal solicitou recurso para a realização de novo edital de concurso público de servidores do órgão. O aporte de R$ 4.300,00 foi pedido em maio de 2022.

Concurso PM CE Oficial

O concurso da Polícia Militar do Ceará, para Oficial, tem seu edital de abertura aguardado pela breve e a banca organizadora responsável pelo certame será o Idecan.

Serão ofertadas 150 oportunidades imediatas para o cargo de 2º Tenente do quadro de Oficiais e os candidatos deverão ter o nível superior de escolaridade.