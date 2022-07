Concurso Público: 5 agências reguladoras que realizaram pedidos de editais

Grandes oportunidades de concurso público ainda são aguardadas por quem sonha em conquistar uma vaga como servidor efetivo.

Alguns dos órgãos mais aguardados são as agências reguladoras e nesta matéria você encontra um panorama das instituições que realizaram pedidos de editais.

Concurso público ANAC

Um novo pedido de edital foi realizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para provimento de 169 vagas e formação de cadastro reserva para cargos de nível superior.

A distribuição das oportunidades está prevista para a seguinte forma:

Analista Administrativo: 24 vagas; e

Especialista em Regulação de Aviação Civil: 145 vagas.

Ao todo, a instituição conta com 536 vacâncias se distribuem entre os seguintes cargos da autarquia:

Analista Administrativo: 85 cargos vagos;

Especialista em Regulação de Aviação Civil: 258 cargos vagos;

Técnico Administrativo: 54 cargos vagos; e

Técnico em Regulação de Aviação Civil: 139 cargos vagos.

Concurso Anvisa

Um novo edital do concurso Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) pode ser realizado, já que a instituição realizou um pedido que solicita 107 vagas.

O requerimento já está em fase final de elaboração, segundo a agência e a expectativa é que a seleção seja publicada ainda em 2022 ou 2023, já que a agência precisa aguardar a autorização do Ministério da Economia para realizar o certame.

Atualmente, a autarquia possui 107 cargos vagos em diferentes especialidades, mas solicitação que será enviada irá pedir 58 oportunidades para as seguintes carreiras:

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária: 43 vagas

Analista Administrativo: 15 vagas

Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária: 5 vagas

Técnico Administrativo: 44 vagas

Concurso público ANEEL

Outra autarquia que realizou pedido para novo concurso público foi a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), que solicitou o provimento de certame para 184 vagas em diversas carreiras.

De acordo com informações obtidas no mês de maio, o Agência contava com o seguinte quantitativo de cargos vagos:

Especialistas em Regulação: 54

Analistas Administrativos: 45

Técnicos Administrativos: 85

Concurso ANTT

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) também se movimentou para realização de novo concurso para quadro de servidores. A autarquia solicitou, junto ao Ministério da Economia, 362 vagas.

Ao todo, a instituição conta com 773 cargos vagos, número que representa 42% de defasagem no quadro de servidores.

As vagas solicitadas serão divididas da seguinte forma:

Técnico em Regulação de Serviços Terrestres (nível médio) – 226 vagas **;

**; Técnico Administrativo (nível médio) – 38 vagas ;

; Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres (nível superior) – 68 vagas ; e

; e Analista Administrativo (nível superior) – 30 vagas.

De acordo com o cronograma previsto no pedido, a comissão organizadora poderá ser criada em janeiro de 2023. Em seguida, em fevereiro, haverá a contratação da banca organizadora e a produção do edital.

Concurso público Anatel

Outro concurso público aguardado é para a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), que solicitou novo certame em ofício encaminhado ao Ministério da Economia.

No pedido é apontado o interesse de provimento de 346 vagas imediatas, sendo divididas entre os seguintes cargos:

Analista Administrativo: 46 vagas;

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações: 109 vagas;

Técnico Administrativo: 102 vagas; e

Técnico em Regulação de Serviços Públicos: 89 vagas

De acordo com o documento, a Anatel possui 352 cargos vagos, números que correspondem a 20% do quadro de pessoal.