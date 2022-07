O mês de julho oferece excelentes oportunidades aos concurseiros de todo o país. Isso porque diversos editais de concurso público estão com inscrições abertas com vagas em todas as áreas de atuação e níveis de escolaridade.

Confira, nesta matéria, 8 editais que terão suas inscrições encerradas nesta semana, entre 11 e 17 de julho, e não perca o prazo!