Concurso Receita Federal: órgão trabalha por provas; confira a data

Em fase de escolha da banca organizadora, um novo concurso Receita Federal será realizado em breve. O órgão trabalha, no momento, para aplicação de provas no dia 11 de dezembro de 2022.

A informação foi repassada por fontes ouvidas pelo Direção Concursos. De acordo com informações, a Receita Federal está buscando garantir aplicação das provas objetivas em todas as capitais. Vale a pena ressaltar que a data em questão (11/12) é a mesma em que seria aplicada a prova objetiva do concurso Sefaz MG. Confira mais detalhes aqui!

Apesar da movimentação, as aplicações das provas objetivas em todas as capitais, além da data informada, ainda não estão confirmadas e, seguem em negociações.

O concurso Receita Federal será destinado ao preenchimento de 699 vagas para os seguintes cargos:

230 vagas para o cargo de Auditor Fiscal; e

469 vagas para o cargo de Analista Tributário.

O salário inicial de um Analista é de R$ 11.684,39, enquanto que a remuneração inicial de um Auditor é de R$ 21.029,09.

Concurso Receita Federal – disciplinas responsáveis por 50% da prova objetiva

Em vídeo, o professor Arthur Lima explicou que no último edital de Auditor (realizado em 2014), três disciplinas foram responsáveis por quase 50% da da pontuação da prova objetiva. São elas:

Contabilidade Geral e Avançada ( 19% );

); Direito Tributário e Previdenciário ( 14,3% );

); Comércio Internacional e Legislação Aduaneira (14,3%).

Arthur Lima reforçou que para o próximo concurso Receita Federal os candidatos devem ter atenção redobrada nas disciplinas indicadas, mas sem deixar de lado as outras matérias.

“Temos que olhar para as matérias mais importantes, mas não podemos esquecer do balanceamento. É você estar bem em todas as matérias e fazer o mínimo em todas as disciplinas”, afirmou.

Resumo concurso Receita Federal