Concurso Receita terá provimento a partir de março, diz Economia

De acordo com o Ministério da Economia, o provimento das vagas autorizadas para o concurso Receita Federal 2022 está previsto para acontecer a partir de março de 2023. A banca está em definição e o edital deve sair nos próximos meses.

Este prazo dado pela equipe econômica praticamente anula as chances de nomeações ainda este ano.

Realizar o provimento das vagas ainda em 2022 seria praticamente inviável, principalmente pelo fato do edital ainda não ter sido divulgado e das provas estarem previstas para o último trimestre. Há também a questão das limitações do período eleitoral.

A demora na concessão da autorização atrasou os planos da Receita Federal em contar com os novos servidores o quanto antes. Agora, o órgão do fisco só poderá receber os reforços deste concurso a partir de março do próximo ano.

Banca do concurso Receita está em definição

Após a autorização, o concurso da Receita Federal agora está na expectativa pelo anúncio da banca organizadora. Havia a previsão dela sair nesta semana, mas por enquanto nenhum nome foi revelado.

Com exclusividade à Folha Dirigida, a Receita Federal confirmou que o processo está em andamento. Porém, não deu mais detalhes ou revelou nomes.

Vice-presidente do Sindifisco Nacional, Natália Saraiva informou sobre a expectativa do edital ser lançado, que depende do anúncio da banca, primeiramente:

“É possível, mas vai depender da banca examinadora. A banca deve ser escolhida nas próximas duas semanas. Aí teremos mais definições.”

Natália Saraiva também comentou sobre a realização das provas. A representante do sindicato conta que o objetivo é realizar as avaliações ainda neste ano, em 2022:

“A expectativa é de que as provas aconteçam ainda em 2022, com posterior curso de formação de 60 dias para o cargo de Auditor, 40 dias para o cargo de Analista e nomeação em meados de 2023”, disse a vice-presidente do Sindifisco.

A vice-presidente da categoria também informou que as provas devem ficar para o último trimestre, “mais provável novembro, mas vai depender da banca examinadora”, disse.

Novo concurso Receita foi autorizado com 699 vagas

Após longas tratativas a tão esperada autorização do concurso Receita finalmente foi publicada. A portaria confirmou aval para o preenchimento de 699 vagas.

As chances serão em cargos de analistas e auditores, ambos de nível superior e com ganhos bem atrativos.

A portaria, assinada pelo secretário de desburocratização do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade, trouxe uma oferta que divide-se em:

Cargo Escolaridade Remuneração Vagas Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$21.487,09 230 Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$12.142,39 469 Total 699

As duas carreiras estão sem concurso há bastante tempo. O último edital de auditor é do ano de 2014, enquanto o analista está sem seleção para servidores desde 2012.