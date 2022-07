Concurso segundo semestre 2022: veja lista de editais

A segunda metade do ano está aí e promete ser intensa na área de concursos públicos.

Depois de duas das autorizações entre as mais importantes da área Federal, as próximas etapas para os editais de concurso INSS e Receita Federal devem avançar rapidamente.

É que as duas seleções têm até seis meses para publicação oficial do edital. Mas, não só de concurso Receita e INSS vive o concurseiro.

Para quem busca vagas em concursos estaduais ou de prefeituras há também muitas seleções previstas.

Concursos Federais 2022

Concurso INSS

Para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi dada a autorização para mil vagas, no cargo de técnico.

Apesar de realizadas discussões para a mudança de escolaridade para nível superior, este concurso atual será de nível médio. A confirmação foi dada pelo diretor de Gestão de Pessoas da autarquia, Jobson de Paiva.

O concurso deve ter o seu edital publicado até dezembro de 2022, como estabelece a portaria de autorização. Antes disso, o INSS deve anunciar o nome da banca organizadora, o que deve ocorrer até agosto.

Órgão: INSS

Vagas: 1.000

Escolaridade: nível médio

Concurso Receita Federal

A Receita Federal precisa publicar seu edital de concurso ainda este ano, seguindo a portaria que autorizou as vagas.

Assim como o INSS, ainda precisa ser escolhida e anunciada a banca organizadora que ficará à frente da seleção.

Outra informação importante aos candidatos do concurso Receita é que as provas devem ser aplicadas apenas dois meses depois da publicação oficial do edital.

Todas as oportunidades do órgão são para nível superior, nos cargos de auditor e analista.

Órgão: Receita Federal

Vagas: 699

Escolaridade: nível superior

Concurso Senado

O concurso Senado está previsto para acontecer este ano, ou seja, ao longo do segundo semestre. O órgão recebeu novo aval para 19 vagas, em diferentes cargos de nível superior.

As oportunidades serão para técnico, analista, advogado, consultor e policial legislativo. O Senado realiza atualmente a escolha da banca organizadora.

Órgão: Senado Federal

Vagas: 19

Escolaridade: nível superior

Concurso BRB Um novo concurso do Banco de Brasília já tem data para sair. A informação passada a reportagem da Folha Dirigida é que o edital seja publicado em 7 de julho. Serão oferecidas 300 vagas, sendo 150 imediatas e 150 em cadastro de reserva. Todas as oportunidades são para carreira de escriturário, que tem como requisito o nível médio. As provas devem ser aplicadas em todas as capitais brasileiras. Órgão: Banco Regional de Brasília

Vagas: 300

Concursos de Polícia Militar 2° semestre 2022

Concurso PM SP [edital publicado]

A Polícia Militar de São Paulo já publicou o edital de concurso PM SP para soldado com 2.700 vagas. Todas as oportunidades são para quem tem o nível médio e até 30 anos de idade.

As inscrições já estão abertas pelo site da FGV.

Órgão: Polícia Militar do Estado de São Paulo

Vagas: 2.700

Escolaridade: nível médio

Concurso PM DF

A Polícia Militar do Distrito Federal prepara concursos para soldado e oficial. Segundo o governador Ibaneis Rocha, os editais devem ficar mais para o fim do ano.

Já estão autorizadas 2.146 vagas de soldados e oficiais para o concurso PM DF, sendo a maiora (2.100) para o cargo de soldado.

Órgão: Polícia Militar do Distrito Federal

Vagas:2.146

Escolaridade: níveis médio e superior

Concurso PM BA

O governador da Bahia, Rui Costa, anunciou um novo concurso PM BA. Segundo ele, serão 2 mil vagas e a seleção ocorrerá ainda ao longo de 2022.

O cargo de soldado na PM BA tem como requisito o nível médio e idade até 30 anos. Ainda deve ser escolhida a banca que irá organizar a seleção.

Órgão: Polícia Militar da Bahia

Vagas: 2.000

Escolaridade: nível médio

Concurso PM CE

O concurso PM CE vai ser realizado para os cargos de soldado e oficial.

Deverão ser publicados dois editais diferentes, um para cada carreira. Para oficial, a banca está definida. O Idecan (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional) será o responsável pela seleção. A expectativa é de 300 vagas.

Já o concurso PM CE para soldado deve preencher mil vagas. Ainda não há banca escolhida para esse cargo.

Órgão: Polícia Militar do Ceará

Vagas: 1.300

Escolaridade: nível médio e superior

Concurso PM SC

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Marcelo Pontes, o concurso PM SC deve ter banca em até 60 dias. A declaração foi dada no fim de maio, com isso a banca do concurso deve sair até fim de julho.

O concurso PM SC tem 550 vagas autorizadas. Destas, 500 serão para praças e 50 para oficiais, sendo ambos cargos de nível superior.

Órgão: Polícia Militar de Santa Catarina

Vagas: 550

Escolaridade: nível superior

Concurso PM RN

Está previsto um novo edital de concurso PM RN com 132 vagas para oficiais. O contrato com a banca organizadora foi assinado, sendo o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Agora, o edital pode sair a qualquer momento.

Órgão: Polícia Militar do Rio Grande do Norte

Vagas: 132

Escolaridade: nível superior em Direito

Concurso PMERJ: O concurso para a Polícia Militar do Rio de Janeiro está prometido para o segundo semestre deste ano, pelo governador Claudio Castro. Na época, o governador chegou a anunciar que serão preenchidas 2 mil vagas no cargo de soldado. No entanto, o concurso ainda não foi formalmente autorizado e nenhum trâmite, como a formação de comissão ou escolha da banca, revelados publicamente.

Concursos de Polícia Civil 2° semestre

Concurso PC GO

A Polícia Civil de Goiás está com os preparativos avançados para o próximo concurso PC GO. A banca foi escolhida e será mesmo o Instituto AOCP.

A oferta será de 864 vagas confirmadas em vários cargos (agente, papiloscopista, delegado e escrivão). O edital ainda não tem data, mas está iminente.

Órgão: Polícia Civil de Goiás

Vagas: 864

Escolaridade: nível superior

Concurso PC ES

O concurso PC ES para delegado está muito perto de ter edital publicado. O edital, inclusive, era esperado ainda para o mês de junho e deve sair a qualquer momento.

A seleção terá 40 vagas para a carreira, que tem como requisito a graduação em Direito.

Órgão: Polícia Civil do Espírito Santo

Vagas: 40

Escolaridade: nível superior

Concurso PC DF

A Polícia Civil do Distrito Federal prepara concurso para diferentes carreiras. Para carreiras Administrativas da área de apoio são 700 vagas autorizadas de gestor de apoio e analista.

Já para o concurso PC DF de delegado são 150 vagas. A PC DF vai fazer também o concurso para agente de custódia, que tem 150 vagas autorizadas, sendo um cargo de nível médio.

Órgão: Polícia Civil do Distrito Federal

Vagas: 1.000

Escolaridade: níveis médio e superior

Concursos de Bombeiros 2° semestre

Concurso Bombeiros DF

Os Bombeiros do Distrito Federal têm concurso autorizado para 356 vagas em diversos cargos da corporação. Para o cargo de praça, por exemplo, são 310 oportunidades.

A carreira de soldado tem como requisitos nível superior, idade entre 18 e 30 anos e Carteira de Habilitação na categoria B. Além disso, era necessário ter altura mínima de 1m65 (homens) e 1m60 (mulheres).

Órgão: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

Vagas: 356

Escolaridade: nível superior

Concurso CBMERJ

O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro prepara novo concurso para a carreira de soldado. A expectativa é de oferecer 800 vagas de nível médio.

Em documento enviado sobre o novo concurso CBMERJ, a corporação afirma que não haverá limite máximo de idade para participar. No entanto, devido a lei existente, essa informação só deve ser confirmada em edital.

A seleção ainda precisa ser autorizada oficialmente e cumprir as regras do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) que vive o estado.

Órgão: Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro

Vagas: 800

Escolaridade: nível médio

Concurso Bombeiros PI

Depois de receber um acréscimo no número de vagas, o concurso Bombeiros PI recebeu previsão de sair neste segundo semestre.

A seleção vai preencher 100 vagas no cargo de soldado. Poderão concorrer candidatos com o nível médio. A banca já está escolhida e será o Nucepe.

Órgão: Corpo de Bombeiros do Piauí

Vagas: 100

Escolaridade: nível médio

Concursos Tribunais 2° semestre 2022

Concurso TRT MA

O concurso TRT MA foi aprovado e também teve a distribuição das vagas e transformação de cargos divulgada. O concurso ofertará oito vagas imediatas e terá formação de cadastro de reserva, sendo todas efetivas

Órgão: Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão

Vagas: 8

Escolaridade: nível médio e superior

Concurso TRT PI

No TRT PI já tem banca organizadora contrata para o novo concurso. A Fundação Carlos Chagas foi a escolhida. O concurso TRT PI deverá trazer vagas na área de apoio.

Assim como os demais TRTs, o TRT PI tem vagas autorizadas para realizar nova seleção.

Órgão: Tribunal Regional do Trabalho do Piauí

Vagas: a definir

Escolaridade: níveis médio e superior

Concurso TRT PB

O concurso TRT PB foi autorizado a formar comissão que irá trabalhar nos processos para o concurso sair do papel.

A expectativa é que os trâmites avancem agora neste segundo semestre. Antes de realizar o novo concurso, porém, o tribunal deverá realizar a transformação de cargos.

Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba

Vagas: a definir

Escolaridade: níveis médio e superior

Concurso TRT MG

O concurso TRT MG já tem alguns processos em andamento para a publicação do edital. A comissão organizadora, por exemplo, está formada. O tribunal está na fase de escolha de banca.

Órgão: Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais

Vagas: a definir

Escolaridade: níveis médio e superior

Concurso TRT 8

O próximo concurso TRT 8 para cargos da área de apoio está com os preparativos avançados. A banca está definida e será o Cebraspe (antigo Cespe/UnB). O órgão abrange os estados do Pará e Amapá.

O tribunal já informou que realizará o concurso este ano, mas ainda não revelou uma data para o edital.

Órgão: Tribunal Regional do Trabalho Pará e Amapá

Vagas: a definir

Escolaridade: níveis médio e superior

Concurso TJ MG [edital publicado]

Indo para os tribunais de justiça, o concurso TJ MG teve edital publicado para mais de 280 vagas para as carreiras de oficial e analista judiciário. Serão abertas vagas imediatas e para formação de cadastro de reserva.

As inscrições começam em agosto, pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do concurso.

Órgão: Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Vagas: 284

Escolaridade: níveis médio e superior

Concurso TJ RN

O concurso do TJ RN deverá escolher banca organizadora até agosto. Com isso, o edital tem muita chance de sair neste segundo semestre.

Serão oferecidas 520 vagas para cargos de nível médio, além da área de Tecnologia da Informação (TI).

Órgão: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte

Vagas: 520

Escolaridade: níveis médio e superior

Concursos Municipais 2° semestre 2022

Concurso ISS Rio

O concurso ISS Rio pode ser mais um a sair neste segundo semestre. A Secretaria Municipal de Fazenda confirmou à Folha Dirigida que pretende ter edital este ano.

Devem ser oferecidas vagas para fiscal de rendas da Secretaria de Fazenda. O requisito é ter nível superior em qualquer área.

Órgão: Secretaria Municipal de Fazenda

Vagas: a definir

Escolaridade: nível superior

Concurso Saquarema RJ

Na cidade de Saquarema, Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro, a prefeitura prepara a nova seleção. O concurso Saquarema 2022 terá mais de mil vagas em diversas carreiras, incluindo a de Guarda Municipal.

O próximo passo deverá ser a escolha da banca organizadora.

Órgão: Prefeitura de Saquarema

Vagas: 1.344

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Concurso Câmara de Nova Iguaçu RJ

O concurso Câmara de Nova Iguaçu RJ está confirmado e tem chances de acontecer neste segundo semestre. Em entrevista à Folha Dirigida, a Casa Legislativa revelou que serão oferecidas 33 vagas, com destaque para cargos de nível superior.

A expectativa é que também seja contemplado cargo de nível médio e que uma banca renomada fique à frente da seleção.

Órgão: Câmara de Nova Iguaçu RJ

Vagas: 33

Escolaridade: níveis médio e superior

Concurso SME SP

O concurso da SME de São Paulo tem 3.250 vagas autorizadas para o cargo de professor.

Do total de vagas autorizadas, 1.270 serão para o cargo de professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I e 1.980 para professor de Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Órgão: Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo

Vagas: 3.250

Escolaridade: nível superior

Concurso Guarda de Fortaleza CE

A Guarda Municipal da cidade de Fortaleza, no Ceará, tem concurso previsto e com processos avançados. A expectativa é que o edital saia já em julho.

O concurso Guarda de Fortaleza deve trazer mais de mil vagas para a carreira, que deve cobrar o nível médio de escolaridade.

Órgão: Guarda Municipal de Fortaleza

Vagas: 1.000

Escolaridade: nível médio

Concurso Goiânia GO

Um novo concurso para a cidade de Goiânia deve ter edital publicado no segundo semestre, conforme as expectativas da Prefeitura.

As vagas serão para auditores tributários, carreira de nível superior.

Órgão: Prefeitura de Goiânia

Vagas: 43

Escolaridade: nível superior

Concurso Câmara de Belo Horizonte MG

A Câmara Municipal de Belo Horizonte, em Minas Gerais, trabalha no novo concurso público para efetivos. Uma comissão já foi formada e trabalha nos estudos para o edital.

O número de vagas e cargos contemplados, no entanto, ainda não foram divulgados. A Casa tem cargos dos níveis médio e superior que podem ser contemplados.

Órgão: Câmara Municipal de Belo Horizonte,

Vagas: a definir

Escolaridade: níveis médio e superior

Concurso Guarda de Porto Alegre RS

O concurso da Guarda de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem tudo para sair no segundo semestre.

A banca organizadora já foi contratada, sendo a Fundação La Salle. As oportunidades serão para o cargo de guarda, que deve exigir idade máxima de 25 anos.

Órgão: Guarda Municipal de Porto Alegre

Vagas: a definir

Escolaridade: nível médio