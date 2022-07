Concurso SESACRE pode ter novas vagas; entenda!

Novidades sobre o concurso SESACRE! O governador do Estado, Gladson Cameli, fez solicitação para retificar o edital do certame da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, com o objetivo de incluir vagas de mais categorias da saúde.

De acordo com o portal de notícias, ac24horas, o pedido de Cameli para a PGE do Estado foi realizada na última quarta-feira (20).

“Para que possamos abrir para todas as áreas do sistema de saúde do Estado“, declarou o governador.

O pedido foi decorrente da pressão feita pelos representantes de biomedicina, saúde coletiva e odontologia, técnicos de enfermagem e dentistas para a inclusão destas categorias no concurso.

O concurso SESACRE publicou edital em junho de 2022 e contempla 622 vagas no total para cargos diversos de níveis médio e superior. As inscrições terminam dia 27 de julho.

Resumo do concurso SESACRE