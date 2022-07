Concurso TRT 14: órgão está em fase de estudos para contratação de banca

Cresce a expectativa pela publicação do próximo edital do concurso TRT 14 (Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região Rondônia e Acre).

O Tribunal ainda frisou que o quantitativo de vagas oferecidas não foi definido, bem como prazo para publicação do edital.

Panorama concurso TRT 14

O concurso TRT 14 foi autorizado no final do mês de junho de 2022, por unanimidade, durante sessão do Tribunal Pleno.

Serão ofertadas oportunidades para os seguintes cargos:

Analista Judiciário – Área Administrativa

Analista Judiciário – Área Judiciária

Analista Judiciário – Apoio Especializado, Especialidade: Oficial de Justiça Avaliador Federal

Técnico Judiciário – Áreas Administrativa

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Tecnologia da Informação

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Tecnologia da Informação

Importante destacar que o certame também já possui comissão organizadora formada, desde 18 de maio. Veja detalhes aqui!

Até março de 2022, o órgão contava com 83 cargos vagos, sendo 70 deles para técnico e 13 cargos vagos para analista.

Das 6 vagas oferecidas no concurso de 2015, 234 pessoas foram nomeadas, sendo 138 nomeados para técnico (5 vagas) e 96 nomeados para analista (1 vaga ofertada).

Resumo concurso TRT 14