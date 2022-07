Concursos TRT em julho: veja inscrições e provas confirmadas

O ano de 2022 tem sido promissor para quem deseja ingressar em um órgão da Justiça do Trabalho. Após o aval do CSJT, muitos tribunais se movimentaram para lançar seus editais. Alguns, inclusive, já estão na praça.

Por isso, nesta matéria você confere as inscrições que abrem e fecham no mês de julho.

Além disso, verá um panorama do que está por vir e das primeiras provas, que ocorrerão já neste mês. Fique atento!

Concursos TRT com inscrições no mês de julho

Dos quatro editais de concursos TRT que já foram divulgados, dois ainda recebem inscrições: TRT MT e o TRT PR.

O prazo para inscrição no concurso TRT AL encerrou no último domingo, 3, enquanto o TRT RS, primeiro a lançar o edital, recebeu inscrições durante o mês de maio.

Veja a seguir como participar dos concursos TRT com inscrições abertas em julho!

Como se inscrever no concurso TRT PR?

Lançado em junho, o edital do concurso TRT PR oferece vagas em cargos de técnicos e analistas judiciários. As chances são em várias especialidades e contemplam quem tem os níveis médio e superior, respectivamente.

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 12 de julho, pelo site Fundação Carlos Chagas (FCC) , a banca organizadora da seleção.

Basta preencher o formulário com todos os dados cadastrais. Em seguida, quitar a taxa de inscrição, cujos valores são de:

R$90 para técnico; e

para técnico; e R$110 para analista.

As provas do concurso TRT PR estão marcadas para acontecer no dia 14 de agosto, em diversas cidades.

Como se inscrever no concurso TRT MT?

As inscrições para o concurso TRT MT foram abertas nesta segunda-feira, 4 de julho. O cadastro vai ficar disponível até o dia 29 deste mês, pela internet.

Para se candidatar, basta acessar o site da Fundação Carlos Chagas (FCC) para preencher o formulário com todos os dados para cadastro. Feito isso, é preciso imprimir o boleto bancário e quitar a taxa de inscrição, cujos valores são:

R$75 para os técnicos; e

R$95 para os analistas.

O edital do concurso TRT MT foi publicado na última sexta, 1º, e trouxe vagas em vários cargos de técnico e analista judiciários, além da formação de cadastro de reserva. As provas estão marcadas para acontecer em 11 de setembro.

Concurso TRT4 (RS) terá provas neste domingo, 10

O mês de julho também será o responsável pela primeira prova de um concurso TRT em 2022. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região, com sede no Rio Grande do Sul, aplicará provas no próximo domingo, dia 10.

Com caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas provas objetivas e discursivas. As avaliações ocorrerão na cidade de Porto Alegre (capital), nos seguintes turnos:

Manhã: para os cargos de técnico judiciário, todas as áreas e especialidades;

para os cargos de técnico judiciário, todas as áreas e especialidades; Tarde: para os cargos de analista judiciário, todas as áreas e especialidades.

A duração será de quatro horas, no total, para a realização de ambas as provas (objetiva e discursiva). A objetiva terá 60 questões de múltipla escolha, sendo elas:

► 30 de Conhecimentos Gerais – Peso 1; e

► 30 de Conhecimentos Específicos – Peso 2.

Na discursiva, o candidato desenvolverá uma prova de redação, cujo tema será conhecido somente no dia da prova, no momento da sua realização.

No caso do TRT AL, cujas inscrições já encerraram, as provas estão previstas para acontecer somente no próximo mês, em 14 de agosto.

Editais de concurso TRT que podem sair em julho

Além de inscrições abrindo e fechando e prova sendo aplicada, o mês de julho também poderá ter o lançamento de editais de TRT, cujos preparativos estão avançados:

► TRT14 (RO e AC): tribunal já foi autorizado a contratar banca organizadora.

► TRT MA: já está recebendo proposta das bancas organizadoras.

► TRT GO: comissão foi formada para contratar banca

► TRT8 (PA e AP): Cebraspe já foi confirmado como banca organizadora.

► TRT22 (PI): FCC já foi confirmada como banca organizadora.