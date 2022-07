Confira o itinerário da Cavalgada da ExpoAcre deste sábado

A Secretaria de Empreendedorismo e Turismo do Acre (Seet) realizou, nesta quinta-feira, 28, uma reunião de alinhamento da equipe para a Cavalgada, que será realizada neste sábado, 30, em Rio Branco.

Um dos eventos de grande adesão popular da maior feira de agronegócios do estado, a Expoacre, e que anuncia a abertura dos trabalhos no Parque de Exposições, a Cavalgada neste ano reunirá duas comitivas, 60 quadriciclos e mais de cem cavalos.

“Quero desde já agradecer a todos os servidores por tanta dedicação e esforço na tarefa. Estaremos junto a outras secretarias durante esses nove dias e tenho certeza de que a participação popular transcorrerá com tranquilidade e sucesso”, destacou o titular da Seet, Márcio Pereira.

Os cavaleiros participantes devem se organizar a partir das 6h na região da Gameleira, entre a saída da Ponte Metálica até o mastro da bandeira do Acre. As comitivas deverão se concentrar nas proximidades do Hotel Villa Rio Branco, enquanto os quadriciclos ficarão em frente ao Cine Teatro Recreio. A saída será às 7h30.

No trajeto até o Parque de Exposições, os cavalos estarão à frente, seguidos pelos quadriciclos e depois pelas comitivas. Não sendo permitido retornar pelo mesmo itinerário, para a volta, animais e quadriciclos deverão ser embarcados no parque e as comitivas encerrarão a participação na altura do Posto Amapá.