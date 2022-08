Conflitos entre membros de facção termina com um morto e três feridos no interior do Acre

O foragido da Justiça Antônio André, vulgo “Sid”, morreu com oito tiros e Patrícia de Oliveira Lopes, 21, uma adolescente de 17 anos e outro homem ainda não identificado ficaram feridos na manhã deste sábado (30), no km 12 do Ramal Santa Barbara, no Ramal do Caquetá, na zona rural do município de Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Sid e outro homem ainda não identificado haviam sequestrado Patrícia e a adolescente, ambas do Conjunto Esperança. Ao chegar no local denunciado, no ramal, onde as vítimas estariam, a guarnição do destacamento de Porto Acre percebeu que a cena do crime era outra.

Os PMs encontraram Sid morto com 8 tiros e a menor de 17 anos ferida com um tiro no braço. Patrícia tinha marcas de agressão e um homem ainda não identificado foi ferido com um tiro no ombro e estava em uma área de mata, mas não foi encontrado pelos policiais.

Rapidamente os militares receberam informações que Sid e o outro homem havia sido vítima de uma emboscada da própria facção a qual fazem parte, o Comando Vermelho. Na verdade as duas jovens estavam supostamente recebendo ordem da facção Comando Vermelho para chamar os homens para curtirem o final de semana e na zona rural.

As vítimas chegaram na colônia durante a noite desta sexta-feira (29), e já pela manhã um dos homens teria tentado ter relações sexuais com Patrícia, que não aceitou e acabou sendo espancada. Ainda pela manhã, quatro homens chegaram em um carro e invadiram a colônia já atirando e mataram Sid com 8 tiros, que foi atingido no peito e na cabeça da vítima. O outro homem que estava na mesma casa que Sid foi ferido com um tiro no ombro e adolescente foi ferida com um tiro no braço.

Sid tentou correr e caiu sem vida no campo da colônia, onde recebeu vários tiros. Outro homem ficou e correu para uma área de mata e não foi mais visto. Patrícia e a menor conseguiu correr por uma área de mata e pediram ajuda para moradores do ramal, que ligaram a Polícia Militar e o Samu.

Após o crime, os bandidos fugiram levando o veículo das vítimas, os celulares e os documentos pessoais.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e interceptou as duas mulheres dentro da viatura da PM no município de Porto Acre. Já o corpo de Sid foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

As investigações preliminares dão conta ainda que Sid vendia drogas no Beco da Cacimba e estaria planejando tomar o ponto de venda de drogas no “Beco do Sid” (dominado por outro criminoso conhecido pelo mesmo apelido e que está preso no Francisco de Oliveira Conde), que também fica no Conjunto Esperança. A execução teria sido “encomendada e planejada” pelas lideranças do CV no Acre.

As mulheres estão detidas para averiguação da ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil do Acre.