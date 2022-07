Congresso mundial online reunirá milhões de pessoas para falar sobre paz

Como sentir paz e tranquilidade apesar dos desafios provocados pelo aumento do custo de vida, da violência, dos desastres naturais, do ódio e das guerras? O congresso mundial das Testemunhas de Jeová de 2022, com o tema “Busque a Paz!”, vai dar a resposta.

Devido ao prolongamento da pandemia, o evento ocorrerá apenas em formato virtual e estará disponível na internet para o público em mais de 500 idiomas a partir de 27 de junho. Todos são convidados para assistir a ele no conforto de suas casas ou em outro local de preferência.

O programa será apresentado em seis partes – do final de junho até meados de agosto. Foram gravados 48 discursos e 66 vídeos.Pessoas cegas ou com deficiência visual contarão com o recurso da audiodescrição. O conteúdo poderá ser visualizado ou baixado gratuitamente no site JW.ORG. Não há necessidade de cadastro, nem é preciso fazer login.

PROGRAMAÇÃO

Nas duas primeiras sessões,as palestras vão abordar como o amor pode ajudar as pessoas a terem paz interior e paz com os outros. Os relacionamentos familiares serão abordados na série de discursos: “Como ter paz na família”.

Ainda no mês de julho, mais duas sessões do programa vão destacar algumas das características que destroem a paz – como o orgulho, a inveja e a desonestidade. Um vídeo com histórias reais mostrará como é possível ter paz mesmo tendo que lidar com doenças graves, dificuldades econômicas, desastres naturais ou outros problemas. Confira a programação completa no site JW.ORG.

“Esse congresso veio na hora certa, pois aumentará nossa determinação de suportar com equilíbrio os desafios da vida. Afinal, a verdadeira paz não é só a ausência de guerras e conflitos, é uma força mental que nos capacita a lidar com qualquer problema. Precisamos dessa paz mais do que nunca”, comentou Kleber Barreto, porta-voz das Testemunhas de Jeová.

VOLTA ÀS RUAS

Desde março de 2020, todas as formas presenciais das atividades das Testemunhas de Jeová estavam suspensas por preocupação com a saúde e segurança da comunidade. Mas agora, depois de 2 anos, com exceção da pregação de casa em casa, que permanece suspensa, elas estão voltando às ruasem lugares de grande circulação de pessoas, com os conhecidos carrinhos de publicações bíblicas gratuitas, convidando a todos para o congresso “Busque a Paz!”. Em todas essas circunstâncias elas usarão máscaras de proteção como medida de precaução visando a própria saúde e a dos outros.

Cronograma para o download das sessões