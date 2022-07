Conheça o acreano que representa o estado pela primeira vez no Mister Brasil FNBI em RS

Atualizando… em 3, 2, 1!

Olá, caros leitores! Estive fora da cidade durante um mês, acompanhando o tratamento de saúde de meu filho Felipe e, depois, tirei uns dias de férias necessários para me reabastecer. No finalzinho da maratona contrai Covid e precisei de mais uns dias para me recuperar. Rsrs. Mas estou de volta com a coluna e vou tentar atualizar vocês dos acontecimentos mais recentes. Bora?!

Acreana é a nova governadora do Rotary

Os mais de 50 clubes rotários espalhados pelos estados da Região Norte – exceto Tocantins – celebraram no dia 1º de julho duas grandes novidades. A primeira foi o início do Ano Rotário 2022-2023, que encerrará no último dia de junho do próximo ano, com o lema, “Imagine o Rotary”. E a segunda celebração foi a posse da nova governadora distrital, a advogada Elaine Ruiz.

Quase 200 convidados, entre eles deputados, senadores e empresários, compareceram ao espaço de eventos Afa Jardim para prestigiar a transmissão de cargo do governador de 2021-2022, Gerson Aoki, para a nova titular do Distrito 4720. Na oportunidade, os presentes também acompanharam a associação de novos membros e a posse de presidentes dos clubes de Rio Branco e de Senador Guiomard.

Senac Acre firma parceria para oferta de cursos em Senador Guiomard

A diretora regional e o diretor de educação profissional do Senac Acre, Débora Dantas e Abrão Maia, respectivamente, estiveram no dia 5, com a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, para a assinatura do convênio de cooperação técnica para a oferta de curso no município por meio da Carreta-Escola de Beleza da instituição.

A Carreta-Escola já se encontra em Senador Guiomard e, a partir de 25 deste mês, ofertará, turmas dos cursos de Cabeleireiro, Manicure e Pedicure, Depilador e mais dois aperfeiçoamentos do segmento de beleza, todos gratuitos, em parceria entre prefeitura e Senac. Nesta primeira etapa, serão ofertadas vagas nos cursos de Cabeleireiro e Depilador, e as inscrições acontecem de 11 a 15 de julho no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do município.

Aurora nubilosa

O repórter fotográfico Diego Gurgel realiza a mostra fotográfica Aurora Nubilosa, com capturas aéreas nos primeiros momentos de raios solares sobre a floresta amazônica, feitas durante anos de sobrevoos para fotografar Geoglifos da Amazônia juntamente com o Paleontólogo e pesquisador Alceu Ranzi desde o ano de 2009.

A peculiaridade das imagens é justamente mostrar a beleza da mata envolta em neblina e atingida pelos raios da aurora dourada formando atmosferas vistas por poucos pois este fenômeno fica evidente apenas a uma determinada altitude, relativamente baixa, e somente na primeira hora do amanhecer. A mostra, que está aberta à visitação pública, no hall de entrada da Seplag (Secretaria de Planejamento do Estado do Acre), é uma ação independente com o apoio cultural da FEM, AAPA (Associação dos Artistas Plásticos do Acre) Seplag (Secretaria de Planejamento do Estado do Acre).

Sobre a exposição

Aurora (amanhecer) Nubilosa (com neblina), é um fenômeno que na visão do artista deveria ser instituído exatamente com este nome como ocorreu com as auroras boreais, uma vez que os fatores climáticos sazonais e particulares da região amazônica causam uma atmosfera mística e que traz paz e reflexão sobre a grandiosidade do universo sobretudo da riqueza de nossas matas. O projeto conta com a impressão de 20 imagens tamanho 30x40cm (dimensões A3).

Nova temporada de Tonha

A nova temporada de Tonha, peça interpretada por Catarina Cândida, acontece de 14 a 17 deste mês, na Usina de Arte Joao Donato, às 19h30. Batizado de “Semana Tonha”, o espetáculo celebra um ano de sucesso. No sábado, 9, a atriz recebeu artistas e convidados em sua residência para celebrar a data com a esquete “O casamento de Tonha”, em ritmo junino. No dia seguinte, 10, o grupo de apresentou no Lago do Amor.

Primeira edição do Arrail da Juh foi um sucesso

Foi um sucesso a primeira edição da festa junina promovida pela influencer Juh Vellegas em parceria com o Bolo do Cerrado. A edição reuniu influenciadores digitais da capital e do interior, colunistas sociais e convidados. Vejam alguns registros!

Acreano brilha na semifinal do The Voice Kids

A voz do acreano de Cruzeiro do Sul, Arthur Marçal, preencheu todos os espaços na semifinal de ontem, 10, do programa The Voice Kids (e nas anteriores). Na minha modesta opinião é a grande voz dessa edição. Ele emocionou e nos levou às lágrimas em todas as apresentações. Não ficou entre os finalistas, mas com certeza já inicia uma carreira de sucesso, aos 13 anos de idade. Parabéns, Arthur! Você é um fenômeno!

Acreano vence concurso de beleza internacional

O ator acreano Kayk Amorim, de 14 anos, representou o Brasil durante evento realizado em Arequipa, no Peru, no Festival La Belleza Mundial, que ocorreu de 23 a 25 de junho, e trouxe o título de Mister Teen Mundial, após criterioso julgamento. Ele merece muito!

Acreanos brilham no São João da Thay

Influenciadores digitais e famosos do Acre brilham na festa beneficente idealizada pela influenciadora digital e atriz maranhense, Thaynara OG, que reuniu no Maranhão, no dia 28 de junho, uma extensa lista de convidados especiais. Vejam quem esteve por lá!

Rainha do Rodeio

Segura, peão!! No dia 16 de julho será realizada a pré-seletiva para a escolha da Rainha do Rodeio, durante a Festa do Peão de Boiadeiro, no Espaço Gran Reserva com a presença de jurados, imprensa e convidados. As atrações do evento serão os cantores Nayara Vilela e Gil. A 23ª edição do evento está sendo organizada pelos colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan, com o apoio da Associação dos Colunistas do Acre (Acos) e com a participação da coordenação da Expoacre 2022.

B-Day da Socorro Jorge

Muitas felicidades e muitos anos de vida para a queridíssima Chef de Cozinha Socorro Jorge, aniversariante do dia 10. Ela passou o dia recebendo homenagens de familiares e amigos, que também se estendem por essa semana. Na segunda e na terça-feira recebeu a visita de colunistas sociais, que a consideram como madrinha da Associação.

Férias nos EUA

O casal de jornalistas Tiago Martinello e Brenna Amâncio, nas boas companhias das manas Ivete Martinello e Marilza Mendes, aproveitaram bons dias de férias em Orlando-EUA, em junho. O casal realizou o sonho de conhecer os parques temáticos da Disney, e pelas fotos que postaram em suas redes sociais, vivenciaram lindos momentos!

Simon Araújo representará o Acre no Mister Brasil FNBI

O Acre será representado pela primeira vez no concurso Mister Brasil FNBI, que acontecerá entre os dias 9 e 12 de setembro, em Canoas, no Rio Grande do Sul. O Mister Acre FNBI 2022 é personal trainer e modelo Simon Araújo. Além da inquestionável beleza e do corpo definido, Simon reúne qualidades fundamentais para representar bem o estado. É educado, culto, empático, cativante, tem personalidade marcante e boa oratória. Nossas boas vibrações ao Mister Acre!

Enchefs Acre 2022

Nosso reconhecimento e votos de mais sucesso à chef de cozinha Rafysa Assem, vencedora do concurso gastronômico Festival Enchefs Acre 2022, realizado nos dias 5 a 7 de julho, no Restaurante Quentinhas Express. Ela venceu com o prato ballotine de peixe tambaqui com molho de buriti e farofa de castanha.

O Domingo de Lazer do Sesc está de volta na capital

Após mais de um ano com atividades paralisadas, a partir deste domingo 10 de julho, o Sesc no Acre retoma as atividades de lazer oferecidas nos fins de semana na unidade do Sesc Bosque em Rio Branco. O Domingo de Lazer começa às 9 horas e vai até às 17 horas e, para tanto, os comerciários contam com a piscina, jogos recreativos e campos de futebol. Além, de almoço com churrasquinhos.

A unidade continuará seguindo todos os protocolos sanitários para garantir a segurança de comerciários, dependentes e do público em geral, como disponibilização de álcool em gel e distanciamento de dois metros entre as mesas.

Celebração em Fortaleza

O querido César Renato Rosas, que reside em Fortaleza-CE, reuniu amigos e familiares na tarde do dia 9 para celebrar mais um ano de vida no Ambiente Petra do Bistrô Chef Gourmet, com muita alegria e música ao vivo. Muitas felicidades para o aniversariante!

Parabéns, Gracinha!

A aniversariante do dia 5 de julho foi a bela Gracinha Ruela, que passou o dia recebendo inúmeras homenagens nas redes sociais. Saúde e alegrias!

Salve, simpatia!

Muita luz e saúde para a empresária Zayra Ayache, aniversariante do dia 12. Para comemorar a data, ela e sua família reuniram amigos no Élcio Restaurante, na data. Batalhadora, carismática, caridosa e espiritualizada, ela é dona de uma alegria contagiante. Merece ser muito feliz!

Até breve

Aniversariante do finalzinho de maio, no dia 24, Oscar Frank está focadíssimo no trabalho e nos treinos na Smart Fit. No dia 5 se despediu do filho Bernardo, que passou a residir em Itajaí-SC, com a família materna, mas está torcendo pelas oportunidades que a vida lhe proporcionará, em uma cidade com mais qualidade de vida.

Boas práticas nas redes sociais

No dia 19 de julho, às 14h, o Ministério Público Estadual realiza a palestra “Comunicação Pública: boas práticas nas redes sociais”, com Fábia Galvão, coordenadora de mídias e web do Tribunal Superior Eleitoral. O evento faz parte da programação do 13º Prêmio de Jornalismo.

Thor: Amor e Trovão” estreia no Cine Araújo

O filme “Thor: Amor e Trovão” estreou no Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping. Chris Hemsworth está de volta na mais nova produção da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo o que já enfrentou, a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses. Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda de dois colegas e da ex-namorada Jane Foster.

Além dos filmes que estão em cartaz, Elvis tem pré-estreia marcada para a próxima quarta-feira, dia 13 de julho. O filme é uma biografia do cantor, desde sua ascensão ao estrelato. Quem é fã do rei do Rock ou gosta de filmes biográficos, Elvis é uma boa opção. As compras de ingressos podem ser feitas na bilheteria do Cine Araújo, nos canais de autoatendimento próximos ao cinema e no site www.ingresso.com.

Os Unicórnios estão de volta no Via Verde Shopping

O evento “Férias: Mundo Encantado dos Unicórnios” chegou ao Via Verde Shopping, e vai até o próximo domingo, 17, com oficinas de artes, pintura facial e contação de histórias. As ações gratuitas ocorrem ao lado da loja Marisa. As inscrições podem ser feitas por intermédio do link: https://oferta.viaverdeshopping.com.br/unicornios e as atividades serão realizadas das 16h30 às 19h. Para quem puder contribuir, 1kg de alimento não perecível pode ser entregue no início da atividade.

Para quem deseja ter uma experiência a mais, há também a opção de participar do evento pago que ocorrerá na Praça de Alimentação.

Férias na Chapada

Após estadia no Rio de Janeiro encontrei com as amigas Rayssa Alves e Juliana Pejon em Brasília, para merecidas férias de dez dias, na Capital Federal e na Chapada dos Veadeiros. Tive a honra de conhecer o chef de cozinha Pedro Coe, a publicitária Luisa Dalcin e a jornalista acreana Tylara Pinheiro, que aproveitaram conosco a boa energia de Alto Paraíso de Goiás e as belezas das cachoeiras da Chapada dos Veadeiros. Em Alto Paraíso reencontrei com o meu querido amigo Bento Marques Ushunawá, massoterapeuta, instrutor de Zen Shiatsu e Mestre em Reiki.

Spa Bálsamo

Antes de deixarmos Brasília, eu, a Rayssa Alves e a Juliana Pejon fomos almoçar no Bálsamo Spa Natural, a convite do chef Pedro Coe, que comanda junto com a sua família esse lindo espaço de convivência, localizado em uma chácara, no Lago Norte.

A proposta do lugar é oferecer uma oportunidade de as pessoas se conectarem com a natureza, experimentando técnicas naturais que promovem o bem estar. Tendo como diretriz a Naturopatia, que proporciona o equilíbrio do corpo e da mente através de alimentação natural e práticas de saúde integral, o Bálsamo Spa é cercado de 20 mil metros de natureza, com muitas plantas do cerrado, jardins, horta orgânica, piscina, sauna, lounges e 14 suítes que oferecem aconchego e paz. O Spa oferece também em seus pacotes de serviços, atividades físicas, massagens e diversas terapias corporais. Para mais informações siga a página @balsamospa no Instagram ou acesse o site www.balsamospa.com.br

Juma Marruá em Brasília

Olhem só quem tivemos a alegria de conhecer em Brasília?! Fomos almoçar no Restaurante Mezanino Gastrobar, localizado na Torre de TV de Brasília, e encontramos com a atriz Cristiana Oliveira, protagonista da primeira versão da novela Pantanal, no papel de Juma Marruá.

Ela estava em Brasília para lançar o livro biográfico “Cristiana Oliveira: versões de uma vida” e nos convidou para o evento, mas iríamos embarcar naquele mesmo dia para Rio Branco. Na oportunidade, ela nos contou um pouco sobre a sua intensa agenda artística e do seu ativismo ambiental, como embaixadora da ONG SOS Pantanal. Um doce de pessoa! Tornei-me mais fã ainda!

Encontros na Made In Acre

Na semana passada estive na Made In Acre em companhia das paranaenses Amanda Sanchez e Larissa Macedo e do baiano radicado em Curitiba, Vatison Cardoso, que vieram participar de uma expedição ao Seringal Novo Encanto. Lá, encontramos com as sócias Rayssa Alves e Ju Pejon e também com o chef de cozinha Diogo Sabião, participante do programa Mestre do Sabor 2021, que está visitando o estado. É claro que saímos todos com lembrancinhas e compras pessoais!

Marca especialista em cabelos do Boticário lança Match Science

Match, marca expert em cabelos do Boticário, revoluciona portfólio e inova opções disponíveis no mercado capilar ao lançar Match Science, plataforma de produtos com fórmulas exclusivas combinadas a ativos de alta performance que trazem resultados imediatos comprovados cientificamente.

Estrelando a novidade da marca, o Boticário anuncia a chegada da linha Match Science Reconstrução, voltada à intensa restauração dos cabelos danificados, retomando a maciez, o movimento e o brilho dos fios. A linha contém cinco produtos com fórmulas inéditas e é uma opção de tratamento intensivo para repor proteínas, reverter danos – como exposição frequente a fontes de calor – e reparar o córtex capilar, região interna do fio, que é protegida por uma cutícula externa responsável pela cor, elasticidade e força do cabelo.

Match Science Reconstrução restaura maciez, o movimento e o brilho dos fios

Fórmula inovadora, novos formatos e ativos aprimorados em laboratório

Os produtos de Match Science Reconstrução contam com dois principais ativos responsáveis pela reestruturação dos fios; são eles o óleo de amaranto, potente na hidratação e nutrição, e os peptídeos inteligentes, provenientes da proteína do trigo e aprimorados em laboratório para agir diretamente na área danificada. Essa combinação estratégica contribui para que a linha tenha os resultados esperados, proporcionando tratamento intensivo nas áreas que precisam dessa intervenção.

***

Boticário traz a extravagância e o brilho do ouro em lançamento de Glamour Gold Glam

Glamour é uma das marcas mais queridinhas do Boticário, uma vez que suas fragrâncias são itens indispensáveis para as mulheres que adoram se sentir glamurosas – afinal, elas nascem da imaginação olfativa de grandes narizes da perfumaria, que apresentam criações femininas sofisticadas, inspiradas no glamour dos red carpets. São envolventes, atraentes e deixam as mulheres prontas para brilharem como estrelas!

***

Glamour Gold Glam é o novo lançamento do Boticário

Embalagens de Glamour

O lançamento é muito especial para o Boticário, por que chega com a nova embalagem das fragrâncias de Glamour estreando o novo momento da marca. O frasco agora conta com linhas mais retas, mas sem deixar a tão amada silhueta do corpo de lado, e tem as válvulas padronizadas com a tonalidade dourada metalizada – cor que também é entendida como um dos símbolos mais significativos do glamour.

***

Com esses ajustes, o Boticário reforça o seu compromisso com a sustentabilidade, pois retira o plástico das embalagens, antes presente no ombro metalizado da fragrância, e há uma diminuição na massa de vidro do frasco, que resultam em uma redução de aproximadamente 13 toneladas de material sendo despejada na natureza até o fim do ano (dado baseado no forecast de vendas 2022).

O repack acontece na embalagem, mas as principais características de cada fragrância da linha se mantêm, como a meia arrastão de Glamour Secrets Black, o degradê de glitters de Glamour Just Shine e o detalhe de onça de Glamour Fever. Suas fórmulas, fixação e volumetria (75 ml) também seguem inalteradas.

Boti Promo chega com descontos exclusivos em mais de 500 produtos

O Boticário, a marca de beleza mais amada e preferida pelos brasileiros*, apresenta a já tradicional e aguardada Boti Promo. Dessa vez, o público poderá aproveitar mais de 500 produtos com até 60% de desconto entre os dias 4 e 24 de julho. São 21 dias com promoções em itens das diversas categorias da marca. Em perfumaria, destaque dessa edição, é possível aproveitar a oportunidade para conhecer novos produtos e repor o estoque de itens clássicos e favoritos dos consumidores.

Aos apaixonados por fragrâncias florais, algumas chegam a 60% de desconto, como Aroma e Terapia Energia Pro Dia Desodorante Colônia 75 ml, que de R$ 99,90 sai por R$ 39,90 – já o Egeo Hit Desodorante Colônia 90 ml com 50% off – de R$ 119,90 por R$ 59,90. A novidade da linha Glamour, o Glamour Gold Glam 75 ml, também está com preço especial de lançamento e sai de R$ 159,90 por R$ 127,90. Outras fragrâncias queridinhas dos lovers da marca que também são ótimas opções para presentear, como Malbec Flame Desodorante Colônia 100 ml e o Zaad Santal Eau de Perfum 95 ml, entram com descontos de 30% e ficam de R$ R$ 199,90 por R$ 139,90 e R$ 259,90 por R$ 181,90, respectivamente.

Durante o mês de julho, o Boticário oferece até 60% off em itens de perfumaria, cabelos, cuidados com a pele e maquiagem, na Boti Promo

Ufac exibiu documentário “Daqui onde estou dá para ver o Brasil”

O Centro de Antropologia do Teatro e Antropofagia do Cinema (Catac), em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac) exibiu no dia 8, no Teatro Universitário, o documentário “Daqui onde estou dá para ver o Brasil”, que conta a história de 20 anos de fundação do coletivo.

O filme é uma produção independente lançado graças ao apoio de 102 apoiadores de 15 estados brasileiros por meio de financiamento coletivo em campanha de arrecadação realizado no Catarse, e apresenta, com imagens, documentos e depoimentos de significativas vozes acreanas e de outros estados do Brasil.

Sobre o documentário

Lançado em 29 de junho, na Filmoteca Acreana, e agora em circuito estadual de exibição, o documentário conta com a participação de historiadores, jornalistas e artistas brasileiros como Antônio Alves, Francisco Piãko, Kixirrá Jamamadi, Wanãn Jamamadi, Maurice Capovilla, João das Neves, Zuenir Ventura, Paulo José, Antunes Filho, Dona Ivone Lara, Monarco, Marília Pêra, Dona Lúcia Rocha, Bibi Ferreira, Amir Haddad, Zé Celso Martinez Correa e Nélson Pereira dos Santos entre muitos outros.

Fundado em 2002, o coletivo formou jovens e adultos, gratuitamente, por meio da criação de espetáculos, mostras, cineclubes itinerantes, publicações e oficinas permanentes que capacitaram aproximadamente 600 pessoas da rede estadual de ensino público na capital e em outros sete municípios acreanos.

Curso de Medicina da Uninorte obtém nota máxima em avaliação do MEC

Criado em 2014 e responsável por formar três turmas de médicos e se encaminhando para formar a quarta neste mês de julho de 2022, o curso de Medicina da Uninorte foi estruturado de acordo com as novas diretrizes do Ministério da Educação, isso significa que desde a concepção o curso foi feito para formar médicos de excelência. Além disso, possuímos uma estrutura modelo no estado, o Centro de Simulação Realística, um dos mais modernos da Região Norte, com 28 laboratórios de saúde e laboratórios morfofuncionais, ambulatórios médicos e salas de tutoria. Para completar, possuímos a melhor biblioteca do estado com acervos físicos, e-books, periódicos médicos e base de dados.