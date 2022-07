ContilNet lança página exclusiva para cobertura completa da ExpoAcre 2022; confira

Após dois anos sem a Feira de Exposição Agropecuária do Acre (ExpoAcre), por conta da pandemia causada pela covid-19, os acreanos estão animados com a programação da 47º edição da maior vitrine para produtos dos mais variados segmentos. Esse promete ser o maior evento dos últimos anos. Além da exposição das indústrias, encontramos uma lista recheada de atividades como cavalgada, prova de laço, shows nacionais e estandes.

A exposição que acontecerá dos dias 30 de julho a 7 de agosto na capital acreana terá uma grande cobertura em todos os veículos de comunicação, e o ContilNet Notícias não poderia deixar de registrar esses nove dias de empreendedorismo, tecnologia, cultura, economia e entretenimento.

O site já está preparado com a página ContilNet ExpoAcre, que possui materiais voltados somente para a exposição. Além de conteúdos jornalísticos, também estaremos presentes na exposição durante os nove dias realizando transmissões ao vivo, criando conteúdos para as redes sociais, como Instagram (@contilnetnoticias), Twitter (@contilnetnoticias) e Facebook (ContilNet Notícias).

“Nosso objetivo é entregar para os nossos leitores e telespectadores tudo o que vai acontecer em tempo real na ExpoAcre, por meio do site, da TV ContilNet e dos nossos perfis nas redes sociais. Temos uma equipe super dedicada em manter os acreanos bem-informados”, afirma o editor-chefe do site, Everton Damasceno.

Os preparativos para a ExpoAcre estão a todo vapor e o nosso objetivo é deixar nosso público além de bem informado, conectado com a exposição.

Divulgue sua marca na ExpoAcre 2022

O ContilNet Notícias possui pacotes para divulgação de empresas e negócios na ExpoAcre 2022 e nos telões que estarão espalhados pela exposição e por toda a capital acreana. Aos interessados, entrar em contato com a diretoria do site por meio do número (68) 99946-6195.