ContilNet terá estande exclusivo na ExpoAcre 2022 para cobertura completa do evento

A 47º edição da ExpoAcre está chegando com uma grande preparação e estrutura, e o ContilNet Notícias não poderia ficar de fora desse grande evento que promete ser o maior dos últimos anos.

Foi pensando nisso, que o ContilNet preparou um estande exclusivo para a cobertura completa das nove noites de exposição, levando para o público empreendedorismo, tecnologia, cultura, economia e entretenimento.

O estande, que foi um projeto executado do zero pelo arquiteto Gleison Júnior, está localizado na avenida principal do Parque de Exposições. Lá é onde vão acontecer as transmissões em tempo real, podcasts, giros culturais e muito mais. Toda a equipe ContilNet estará trabalhando durante todo o horário de funcionamento da exposição.

“O projeto do Aquário ContilNet tem como objetivo promover uma conexão entre o leitor do jornal e a redação, fazendo com que a população que estará presente nas nove noites de evento e os leitores se apropriem das áreas de convivência disponíveis no stand, podendo acompanhar toda a movimentação da redação de perto, através dos janelões de vidro”, diz o autor do projeto, Gleison Júnior.

Divulgue sua marca na ExpoAcre 2022

O ContilNet Notícias possui pacotes para divulgação de empresas e negócios na ExpoAcre 2022 e nos telões que estarão espalhados pela exposição e por toda a capital acreana. Aos interessados, entrar em contato com a diretoria do site por meio do número (68) 99946-6195.